"В тщетном ожидании "российской агрессии": Пушков рассказал о "дани" для США

Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что Польша закупит оружие у США. Сенатор убеждён, что это абсолютно лишние расходы и способ отправить деньги поляков американцам.

"Польша всё закупает и закупает не нужное ей оружие, отправляя деньги поляков в США. В тщетном ожидании "российской агрессии", которой не будет, эти 180 ракет и 79 установок заржавеют и в итоге отправятся в утиль. На деле эти "Жавелины" - дань, которую Варшава платит сюзерену - США", - убеждён Алексей Пушков.

До этого ИноТВ со ссылкой на немецкое издание Bild сообщило о планах Польши. Страна купит у США ПТРК FGM-148 Javelin, которые должны стать "супероружием" в польском военном арсенале. Всего поляки купят у США 180 ракет и 79 пусковых аппаратов. За это заплатят примерно $100 млн. Издание пишет, что до этого Штаты продавали Javelin Украине, Грузии и прибалтийским странам.

Напомним, что Польша уже давно говорит о защите от "российской агрессии" и на этом фоне наращивает расходы на оборонку.