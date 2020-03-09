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"В тщетном ожидании "российской агрессии": Пушков рассказал о "дани" для США

09 марта 2020, 23:35  •  80 • В мире
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о покупке оружия у США поляками. Польша решила приобрести у Штатов 180 ракет и 79 установок для защиты от России. Пушков убеждён, что это всего лишь "дань" для США. "В тщетном ожидании "российской агрессии", - написал сенатор в своём Twitter.
Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что Польша закупит оружие у США. Сенатор убеждён, что это абсолютно лишние расходы и способ отправить деньги поляков американцам.
"Польша всё закупает и закупает не нужное ей оружие, отправляя деньги поляков в США. В тщетном ожидании "российской агрессии", которой не будет, эти 180 ракет и 79 установок заржавеют и в итоге отправятся в утиль. На деле эти "Жавелины" - дань, которую Варшава платит сюзерену - США", - убеждён Алексей Пушков.
До этого ИноТВ со ссылкой на немецкое издание Bild сообщило о планах Польши. Страна купит у США ПТРК FGM-148 Javelin, которые должны стать "супероружием" в польском военном арсенале. Всего поляки купят у США 180 ракет и 79 пусковых аппаратов. За это заплатят примерно $100 млн. Издание пишет, что до этого Штаты продавали Javelin Украине, Грузии и прибалтийским странам.
Напомним, что Польша уже давно говорит о защите от "российской агрессии" и на этом фоне наращивает расходы на оборонку.

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