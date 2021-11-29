"В трусах и каске": Политолог насмешил подписчиков скрином с украинского ТВ

Политолог Владимир Корнилов насмешил подписчиков скрином с украинского ТВ. Фото экрана сделано во время эфира украинского журналиста Евгения Киселёва. Читатели Twitter отметили, что ненавистник России, очевидно, чего-то ждёт "в трусах и каске".

Речь идёт о скрине прямого эфира на телеканале "Украина 24". Киселёв общался со зрителями, находясь в студии в каске и бронежилете.

"Да, уважаемые, уровень антироссийской паранойи на украинском телевидении достиг такого уровня", - написал в своём Twitter Владимир Корнилов.

Он иронично отметил, что теперь это "новый дресс-код украинских телеведущих", "а то мало ли, вдруг Россия нападёт прямо во время эфира".

Подписчики с юмором оценили странное решение телеведущего.

"В трусах и в каске. Ну, образ прям идеально подходит", - считает @fivebiten

"Нарушает технику безопасности. Вместо каски должна быть кастрюля", - добавил @arazymovsky.