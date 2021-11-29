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"В трусах и каске": Политолог насмешил подписчиков скрином с украинского ТВ

29 ноября 2021, 12:35  •  304 • Политика
Политолог Владимир Корнилов насмешил подписчиков скрином с украинского ТВ. Фото экрана сделано во время эфира украинского журналиста Евгения Киселёва. Читатели Twitter отметили, что ненавистник России, очевидно, чего-то ждёт "в трусах и каске".
Речь идёт о скрине прямого эфира на телеканале "Украина 24". Киселёв общался со зрителями, находясь в студии в каске и бронежилете.
"Да, уважаемые, уровень антироссийской паранойи на украинском телевидении достиг такого уровня", - написал в своём Twitter Владимир Корнилов.
Он иронично отметил, что теперь это "новый дресс-код украинских телеведущих", "а то мало ли, вдруг Россия нападёт прямо во время эфира".
Подписчики с юмором оценили странное решение телеведущего.
"В трусах и в каске. Ну, образ прям идеально подходит", - считает @fivebiten
"Нарушает технику безопасности. Вместо каски должна быть кастрюля", - добавил @arazymovsky.
Да, уважаемые, уровень антироссийской паранойи на украинском телевидении достиг такого уровня. Это теперь новый дресс-код украинских телеведущих. А то, мало ли, вдруг Россия нападет прямо во время эфира pic.twitter.com/TAapbnkuR3
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 29, 2021

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