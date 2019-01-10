"В торговле требование "купи у меня" недопустимо": Турции не нравится давление США по вопросу об С-400

Анкара не собирается уступать Вашингтону в вопросе о закупке российских ЗРК С-400. В случае давления со стороны США Турция готова отказаться от поставок американских систем Patriot. "Это торговая сделка, а в торговле требование "аннулируй сделку с другим и купи у меня" недопустимо", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В том случае, если Вашингтон продолжит оказывать давление на Анкару, требуя аннулировать сделку по поставке российских ракетных комплексов С-400, Турция готова отказаться от закупки американских Patriot.

Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. По его словам, приобретение у США комплексов Patriot возможно только в том случае, если все условия будут отвечать требованиям Турции. Речь идёт и о сроках поставки, и о передаче технологий. Не последнее место в этом списке занимают и условия кредитования Анкары.

Однако никакого отношения к закупке С-400 у России эта сделка с США не имеет. Реализация контракта с Москвой под сомнение поставлена быть не может.

"Это торговая сделка, а в торговле требование "аннулируй сделку с другим и купи у меня" недопустимо", - цитирует Мевлюта Чавушоглу агентство Anadolu.

Об этом сообщает РБК.

Напомним, в конце прошлого года агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона выступило с заявлением по поводу Турции. Там отметили, что в настоящий момент официальная Анкара получила от Госдепа США одобрение на сделку по закупке турецкой стороной партии "Патриотов" на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Всего Турция планирует приобрести четыре комплекта подобных комплексов. Они включают в себя 20 пусковых установок и 80 ракет-перехватчиков.

В то же время Анкара заключила в декабре 2017 года контракт с Москвой на поставку российских комплексов С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

"На поставки С-400 это никак не повлияет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Эрдогана.