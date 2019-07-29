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"В том числе в Ормузском проливе": Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения

29 июля 2019, 20:54  •  56 • Политика
ВМС России и Ирана проведут совместные военно-морские учения в Ормузском проливе, заявил иранский контр-адмирал Хоссейн Ханзади во время своего российского визита.
Военные России и Ирана в ближайшее время могут провести военные учения в Ормузском проливе. Такой информацией поделился командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади.
По его словам, в скором времени должны состояться совместные учения военных России и Ирана в Индийском океане. При этом Хоссейн Ханзади не исключил, что маневры пройдут не где-нибудь, а в северной части Индийского океана, где расположен Ормузский пролив.
"Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе", - сказал глава ВМС Ирана в интервью информагентству IRNA.
Он добавил, что между Москвой и Тегераном также идут переговоры об усилении военного взаимодействия в Каспийском море. В настоящий момент иранский контр-адмирал находится с трехдневным визитом в России. Он прибыл по приглашению российских ВМС.
Напомним, что Ормузский пролив является одной из главных стратегических точек Персидского залива, так как через него проходит треть всей добываемой в мире нефти. В последнее время пролив стал местом геополитического противостояния, где встретились интересы Ирана, США и Великобритании. Речь идет о целом ряде инцидентов, которые обострили отношения между этими странами.

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