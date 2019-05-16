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"В толпе действительно очень много провокаторов": Счёт задержанным противникам храма в Екатеринбурге идет на десятки
16 мая 2019, 09:24 • 424 • Политика
В Екатеринбурге третий день бунтуют противники строительства храма святой Екатерины. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, счёт задержанным во время несогласованной акции протеста идёт на десятки. В Сети отмечают, что "в толпе действительно очень много провокаторов".
Накануне по Сети прошла информация о том, что протестующие против строительства храма в Екатеринбурге "работают", по сути, по методичке Госдепа - те же "майданные" лозунги, те же крики про народ, те же провокационные выпады против силовиков, защищающих место строительства храма Святой Екатерины.
По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, счёт задержанным идёт на десятки - с места силовики забрали уже 33 человека.
При этом в Сети отмечают, что "в толпе действительно очень много провокаторов".
"Причем многие из них – девушки. Они оскорбляют полицию и делают все, чтобы их задержали, - пишет Андрей Скляров. - ОМОН пытается поймать их, но ребята разбегаются. И все по новой - ОМОН стоит в линии, а ребята продолжают орать, обзываться и провоцировать".
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