"‏В толпе действительно очень много провокаторов": Счёт задержанным противникам храма в Екатеринбурге идет на десятки

Накануне по Сети прошла информация о том, что протестующие против строительства храма в Екатеринбурге "работают", по сути, по методичке Госдепа - те же "майданные" лозунги, те же крики про народ, те же провокационные выпады против силовиков, защищающих место строительства храма Святой Екатерины.

По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, счёт задержанным идёт на десятки - с места силовики забрали уже 33 человека.

При этом в Сети отмечают, что "в толпе действительно очень много провокаторов".

"Причем многие из них – девушки. Они оскорбляют полицию и делают все, чтобы их задержали, - пишет Андрей Скляров. - ОМОН пытается поймать их, но ребята разбегаются. И все по новой - ОМОН стоит в линии, а ребята продолжают орать, обзываться и провоцировать".