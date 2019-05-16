Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина восстановит свое название, будет Украина-Русь" - украинский д...
99 лет лишения свободы за аборт: В Алабаме вступил в силу новый закон
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "О...
Эксперт: Ползучая украинизация началась 25 лет назад, она была и при Януковиче
Главная / Политика

"‏В толпе действительно очень много провокаторов": Счёт задержанным противникам храма в Екатеринбурге идет на десятки

16 мая 2019, 09:24  •  424 • Политика
В Екатеринбурге третий день бунтуют противники строительства храма святой Екатерины. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, счёт задержанным во время несогласованной акции протеста идёт на десятки. В Сети отмечают, что "в толпе действительно очень много провокаторов".
Накануне по Сети прошла информация о том, что протестующие против строительства храма в Екатеринбурге "работают", по сути, по методичке Госдепа - те же "майданные" лозунги, те же крики про народ, те же провокационные выпады против силовиков, защищающих место строительства храма Святой Екатерины.
По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, счёт задержанным идёт на десятки - с места силовики забрали уже 33 человека.
При этом в Сети отмечают, что "в толпе действительно очень много провокаторов".
"Причем многие из них – девушки. Они оскорбляют полицию и делают все, чтобы их задержали, - пишет Андрей Скляров. - ОМОН пытается поймать их, но ребята разбегаются. И все по новой - ОМОН стоит в линии, а ребята продолжают орать, обзываться и провоцировать".
В толпе действительно очень много провокаторов, причем многие из них – девушки. Они оскорбляют полицию и делают все, чтобы их задержали. ОМОН пытается поймать их, но ребята разбегаются. И все по новой – ОМОН стоит в линии, а ребята продолжают орать, обзываться и провоцировать pic.twitter.com/2GNMe9hfdk
— Андрей Скляров (@nagletssklyarov) 15 мая 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



424
Источник
Похожие новости
15 мая 2019, 17:09
Коллеге - привет по-немецки, жене - букет: Путин принял в Сочи президента Австрии
15 мая 2019, 20:24
Путин напомнил президенту Австрии, что суверенитет его стране вернул СССР
15 мая 2019, 23:39
Гильотина для всех желающих: стартовало обсуждение реформы госконтроля
15 мая 2019, 23:39
Путин по-немецки поблагодарил президента Австрии за приглашение
16 мая 2019, 06:09
Внеочередное заседание Совбеза ООН по Сирии зависит от Индонезии - источник
15 мая 2019, 20:24
Уходящий Порошенко "объединил нацию" запретом на русский язык в государственной жизни Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 00:09
«Гигант, который очень рано и трагически ушёл»: в Москве скончался журналист Сергей Доренко
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
14 мая 2019, 05:09
В отношении пары из России, попытавшейся бежать на Украину, начата проверка
09 мая 2019, 17:54
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая
12 мая 2019, 07:39
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
10 мая 2019, 23:09
Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву
13 мая 2019, 19:09
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.