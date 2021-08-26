"В телевизоре ты, а я на диване". Ролик с Шойгу и Лавровым раскрывает правду о выборах

"Вирусный" ролик, в котором Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Денис Проценко требуют от "диванного эксперта" сказать им, как надо действовать, набирает популярность. Посмотреть его можно с искренним наслаждением – и остроумием авторов, и их правильным пониманием того, как устроено российское общество.

Представьте себе: сидит на диване перед телевизором обычный в наше время персонаж, блогер-всезнайка. Из тех, кто вчера политолог, завтра вирусолог, третьего дня был специалистом по международным делам, а сегодня лучше всех знает, как России вести себя в Афганистане. Сидит, стало быть, пиццу собирается есть, а в телевизоре министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает. И вдруг обращается прямо к блогеру и спрашивает: "Уважаемый, а что, по вашему мнению, следует делать?" Тот в ужасе выключает телевизор, но не тут-то было: Лавров уже на его диване со своим вопросом. Дальше больше – блогеру задают вопрос "что делать" Сергей Шойгу ("Армию я уже распустил, раз вы написали, что она не нужна") и Денис Проценко (блогер же лучше всех знает, как лечить ковид).

Таков сюжет двухминутного "вирусного" ролика, который сейчас разлетается по всем социальным сетям. В финале ошалевший от требований "решайте сейчас!" – что делать с Курилами, армией, эпидемией – блогер просыпается. И говорит своей подруге, что надо пойти на выборы, чтобы проголосовать – пусть эти страшные люди сами решают, что делать.

Старая-старая шутка

Редко когда приходится хвалить явно предвыборные "креативные изделия", но в данном случае есть за что.

Во-первых, Проценко, Лавров, Шойгу получились буквально как живые. То есть именно такие, какими большинство из нас привыкли их видеть в новостях и в репортажах. Интонации, свойственная каждому из них специфическая ироничность, выражение лиц… Товарищи создатели вирусной продукции, "это у вас получилась художественная правда".

Во-вторых, образ блогера тоже переполнен художественной правдой. Так же, как переполнены всезнающими "оппозайцами" социальные сети.

Скриншот кадра видео twitter.com/amicabler

Это ведь серьёзнейшая проблема нашего времени: лёгкость использования новейших технологических каналов коммуникации. Социальные сети и так называемые "новые медиа" устроены таким образом, что в публичном пространстве уравнивают настоящих экспертов и экспертов диванных. Людей, потративших годы на овладение профессиями врача или учителя, журналиста-международника или историка, вирусолога, политолога, физика и т. д., и людей, "имеющих ценное мнение" по любому поводу, но не имеющих никакого профессионального представления о предмете разговора.

Шутка насчёт того, что в медицине, политике и футболе каждый специалист, существует давным-давно. Но ситуация, когда этот "каждый" может соперничать за внимание аудитории с настоящим знатоком и с людьми, несущими неиллюзорную ответственность за решение сложных проблем, возникла сравнительно недавно.

Что с этим делать, на самом деле не очень понятно: покушение на свободу слова невозможно чисто технически: на каждый роток не накинешь платок, обсуждение дилетантами любых вопросов до полного забалтывания будет продолжаться. Опасность этого явления весьма велика: диванные эксперты подрывают доверие к государственному управлению и важнейшим общественным институтам, в том числе и к армии, и к здравоохранению. И создают иллюзию простоты решений, которые отчего-то не торопятся принимать в правительстве. Не оттого ли, что не имеют до сих пор привычки читать блогеров?

Так что высмеивание диванных экспертов – дело нужное, своевременное и очень полезное для общественной нравственности. Без шуток.

И в шутку, и всерьёз

Правда, есть одно "но". Ролик заканчивается тем, что посрамлённый диванный житель решает вместе с подругой идти на выборы. Хороший, воодушевляющий конец, если бы не одно "но". Очень серьёзное "но", вовсе не шуточное.

Скриншот кадра видео twitter.com/amicabler

Выборы – это институт демократии. Но как вообще возможна демократия, если праздный обыватель заведомо некомпетентен обсуждать проблемы, которые должна решать власть, и, в частности, проблемы внешней политики, обороны и здравоохранения? Вот мы посмеялись над обывателем и выставили его идиотом. Его суждения смешны каждому разумному человеку, это ясно. Но, если он безграмотный идиот, то каким же образом он может сделать правильный политический выбор? Если он идиот, то как может понять, что Лавров, Шойгу, Проценко – это лучшие специалисты, чем, допустим, Навальный или ещё какой-нибудь русофоб?

В ролике ведь совершенно точно показано, что "диванный оппозиционер" – это именно оппозиционер. По умолчанию, пока его не ставишь перед собственным идиотизмом, он противоречит власти. Точнее, повторяет свои глупости не за сторонниками, а за противниками власти. Отрицать всегда проще, интеллектуальных усилий меньше требуется. Так с какой же стати мы уговариваем его прийти на выборы и сделать правильный выбор, если по умолчанию, без специальных усилий, его выбор будет как раз неправильным?

Не пора ли задуматься над тем, что правильно управляемая империя нуждается не в демократии, а в меритократии, в отборе лучших, наиболее компетентных специалистов во всех сферах управления государством и общественной жизни? Не пора ли вспомнить, что смысл работы государственного служащего – не удачное разъяснение праздному обывателю, для чего принимаются те или иные решения, но служение народу и государству?

Империя не может опираться на мнение и голосование диванных критиков всего и вся, праздных интеллигентов. Если Россия выбрала путь империи (а никакого другого пути нет), пора пересматривать наше отношение к "демократическим процедурам".