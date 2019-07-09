|
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
09 июля 2019, 00:24 • 77 • В мире
Неизвестные выдвинули ультиматум властям Украины, требуя прекратить учения НАТО в Одесском порту. В противном случае под угрозой якобы окажется украинская телерадиокомпания: "В течение суток подорвём здание".
Собственно, именно в ТРК "Первый городской" пришли угрозы: неизвестные грозили, что здание будет заминировано, и обращались к властям Украины. Они требовали немедленно прекратить учения "Морской бриз - 2019" и выгнать военные корабли НАТО из акватории Одесского порта.
По данным "Известий", письмо получено по электронной почте телекомпании. При этом авторы указали, что с момента открытия послания автоматически запускается таймер взрывного устройства. На исполнение всех требований "террористы" дали около суток.
На место стянулись правоохранители, которые обследовали здание ТРК и не нашли в нём взрывчатки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2019, 00:54
|
08 июля 2019, 11:24
|
08 июля 2019, 01:39
|
06 июля 2019, 00:54
|
05 июля 2019, 14:54
|
05 июля 2019, 05:24
|
05 июля 2019, 02:09