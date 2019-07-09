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"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО

09 июля 2019, 00:24  •  77 • В мире
Неизвестные выдвинули ультиматум властям Украины, требуя прекратить учения НАТО в Одесском порту. В противном случае под угрозой якобы окажется украинская телерадиокомпания: "В течение суток подорвём здание".
Собственно, именно в ТРК "Первый городской" пришли угрозы: неизвестные грозили, что здание будет заминировано, и обращались к властям Украины. Они требовали немедленно прекратить учения "Морской бриз - 2019" и выгнать военные корабли НАТО из акватории Одесского порта.
По данным "Известий", письмо получено по электронной почте телекомпании. При этом авторы указали, что с момента открытия послания автоматически запускается таймер взрывного устройства. На исполнение всех требований "террористы" дали около суток.
На место стянулись правоохранители, которые обследовали здание ТРК и не нашли в нём взрывчатки.

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