"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО

Собственно, именно в ТРК "Первый городской" пришли угрозы: неизвестные грозили, что здание будет заминировано, и обращались к властям Украины. Они требовали немедленно прекратить учения "Морской бриз - 2019" и выгнать военные корабли НАТО из акватории Одесского порта.

По данным "Известий", письмо получено по электронной почте телекомпании. При этом авторы указали, что с момента открытия послания автоматически запускается таймер взрывного устройства. На исполнение всех требований "террористы" дали около суток.

На место стянулись правоохранители, которые обследовали здание ТРК и не нашли в нём взрывчатки.