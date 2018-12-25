"В тайге чувствуешь настоящую жизнь, без примесей":: Сергей Шойгу рассказал о том, как любит отдыхать

От цивилизации и общений с огромных количеством людей отдохнуть можно только в тайге, уверен глава Минобороны России Сергей Шойгу. "В тайге чувствуешь настоящую жизнь, без примесей", - говорит он

О том, что министр обороны России не слишком жалует популярные зарубежные курорты, хорошо известно. Напротив, как только выдаётся свободное время, Сергей Шойгу старается выбраться в Сибирь. Иногда и вместе с Владимиром Путиным.

Ему нравится бывать в этом необъятном крае. А в тайге его больше всего привлекает не столько охота или рыбалка, сколько свобода – от телефона и телевизора, от суеты города, от журналистов, в конце концов.

"В тайге всё иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей", - говорит Шойгу.

Пусть кого-то и привлекают пляжи Доминиканы или горнолыжные трассы в Куршевеле, где народу "как селедок в бочке", а все выглядит как "ярмарка тщеславия". Министр же предпочитает забраться в самый далекий таёжный угол, где живут староверы, и там будет сплавляться по реке, охотиться и рыбачить, а еще лепить вместе с местными жителями пельмени и ловить хариуса.

"Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места", - признался Сергей Шойгу в интервью "Неизвестной Сибири"