"В таком масштабе впервые": Эксперт указал на особенность прошедшего онлайн-голосования

Выборы в Госдуму проходили как в очном, так и в онлайн-форматах.

Специалист по программному обеспечению указал, в чём нюанс применения такой системы. Президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров уточнил, что обработка полученных при помощи дистанционного голосования результатов потребовала много времени из-за сложности процессов.

"Это более 2 млн пользователей этой системы, это делается в таком масштабе первый раз. Конечно, это сложная система", - приводит его слова агентство "Москва".

Эксперт указал, что свою роль в процессе обработки могла сыграть нагрузка, свойственная внешнему вмешательству. Однако, указал Макаров, в случае вмешательства свою роль сыграли бы системы безопасности.

Стоит также учитывать и отработку процесса. Поскольку она происходит сразу в таком масштабе, то это также требует времени. При этом, добавил эксперт, внедрение подобного рода систем неизбежно.

"Неизбежно применение киберфизических систем, потому что оно ускоряет проведение процессов. Гарантия безопасности и гарантия ускорения процессов по сравнению с тем, что делает человек, это совершенно точно", - добавил Макаров.

Ранее сообщалось, что в Москве обработали 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы. Вперёд вырвались "Единая Россия" и КПРФ.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На прошлой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.