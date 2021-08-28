"В таких операциях слово успешно - неприемлемо": Шойгу об эвакуации из Афганистана

Глава Минобороны Шойгу рассказал об эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится, в общем нормально, потому что в таких операциях успешно слово неприемлемо", - отметил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про операцию по эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. Поручение спасти людей из захваченной талибами* столицы страны дал лично президент России Владимир Путин.

Речь идёт об отправленных на днях в Афганистан четырёх самолётах Минобороны России. Они забрали из Кабула граждан России и других стран ОДКБ. Также места запросили граждане Украины, но к вылету так и не явились.

Я постучу по дереву, надеюсь она закончится, в общем нормально, потому что в таких операциях слово успешно - неприемлемо. Закончится нормально. Мы выполним свою задачу,

- сказал Шойгу в эксклюзивном интервью YouTube каналу СоловьёвLive.

Напомним, что после вывода войск США из Афганистана страну в кратчайшие сроки захватили талибы. После взятия столицы страны, аэропорт Кабула стал единственной возможностью эвакуироваться.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.