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"В таких операциях слово успешно - неприемлемо": Шойгу об эвакуации из Афганистана
28 августа 2021, 22:00 • 167 • Политика
Глава Минобороны Шойгу рассказал об эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится, в общем нормально, потому что в таких операциях успешно слово неприемлемо", - отметил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про операцию по эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. Поручение спасти людей из захваченной талибами* столицы страны дал лично президент России Владимир Путин.
Речь идёт об отправленных на днях в Афганистан четырёх самолётах Минобороны России. Они забрали из Кабула граждан России и других стран ОДКБ. Также места запросили граждане Украины, но к вылету так и не явились.
- сказал Шойгу в эксклюзивном интервью YouTube каналу СоловьёвLive.
Напомним, что после вывода войск США из Афганистана страну в кратчайшие сроки захватили талибы. После взятия столицы страны, аэропорт Кабула стал единственной возможностью эвакуироваться.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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