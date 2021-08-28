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"В таких операциях слово успешно - неприемлемо": Шойгу об эвакуации из Афганистана

28 августа 2021, 22:00  •  167 • Политика
Глава Минобороны Шойгу рассказал об эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится, в общем нормально, потому что в таких операциях успешно слово неприемлемо", - отметил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про операцию по эвакуации граждан России и ОДКБ из Афганистана. Поручение спасти людей из захваченной талибами* столицы страны дал лично президент России Владимир Путин.
Речь идёт об отправленных на днях в Афганистан четырёх самолётах Минобороны России. Они забрали из Кабула граждан России и других стран ОДКБ. Также места запросили граждане Украины, но к вылету так и не явились.
Я постучу по дереву, надеюсь она закончится, в общем нормально, потому что в таких операциях слово успешно - неприемлемо. Закончится нормально. Мы выполним свою задачу,
- сказал Шойгу в эксклюзивном интервью YouTube каналу СоловьёвLive.
Напомним, что после вывода войск США из Афганистана страну в кратчайшие сроки захватили талибы. После взятия столицы страны, аэропорт Кабула стал единственной возможностью эвакуироваться.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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