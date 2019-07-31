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"В связи с отсутствием адекватных доказательств": Суд Нью-Йорка отклонил иск Демпарии к Трампу о связях с Россией

31 июля 2019, 05:24  •  30 • В мире
Иск представителей Демократической партии США, в котором выдвигались обвинения в "сговоре с Россией" против предвыборного штаба Дональда Трампа, отклонил суд Нью-Йорка из-за отсутствия "адекватных доказательств".
Как сообщает агентство Associated Press, в иске утверждалось, в частности, что к произошедшему взлому серверов Демпарии, который имел место в 2016 году, непосредственно во время выборов, "имеют отношение" российские власти, ГРУ и предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии.
Вынося свое решение, судья Джон Коэлтл отметил, что "главным действующим лицом" в предполагаемом преступлении "несомненно" была Россия. Однако, продолжил он, ответчиком в суда Соединенных Штатов государство быть не может, за исключением особых обстоятельств. А вот их-то в данном деле он не видит.
В то же время, заявил Коэлтл, все действия предвыборного штаба Дональда Трампа находятся под защитой первой поправки к конституции США, которая провозглашает "свободу слова и массовых собраний". Таким образом дело по иску Демпартии было закрыто, пишет 360.tv.
Напомним, демократы, проигравшие президентские выборы-2016, инициировали расследование по поводу "возможных связей" соратников Трампа с Россией. Однако "нужных" результатов получить так и не удалось
В 2018 году спецпрокурор Мюллер, до этого несколько лет руководивший ФБР, предъявил обвинения 12 россиянам, которых назвали сотрудниками ГРУ. Их обвинили в причастности к взлому серверов Демпартии и распространению компромата на Хиллари Клинтон.
Доказательств "российского вмешательства" фактически выявлено не было. разговоры о "российском вмешательстве", "русских хакерах", однако разговоры "руке Кремля" будут продолжаться и дальше, несмотря на то что знаменитое расследование Мюллера стоимостью в 20 миллионов долларов, окончилось фактически пшиком и отставкой самого спецпрокурора.
По главному вопросу "сговора Трампа с Россией", так волновавшему оппонентов американского президента, которые очень хотели использовать это обвинение для запуска процедуры импичмента, тоже ничего существенного Мюллеру накопать не удалось.
Правда, что-то он якобы "приберёг про запас", и эти данные могут "позволить привлечь Трампа к ответственности" после того, как истекут его полномочия. Что это за факты, Мюллер говорить отказался. Однако на "постоянном вмешательстве Москвы в выборы" экс-спецпрокурор всё равно продолжает настаивать, не приводя при этом никаких вменяемых доказательств.

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