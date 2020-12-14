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"В свете информации про отравление...": Армен Гаспарян задал неудобный вопрос о Навальном
14 декабря 2020, 11:20 • 208 • Политика
Российский публицист Армен Гаспарян задал неудобный вопрос об Алексее Навальном в свете информации об отравлении блогера. Вопросы также имеются к властям Германии, которые скрывают от России анализы оппозиционера.
Публицист обратил внимание на слова самого Навального, который во всех интервью утверждал, что точно был отравлен ядом "Новичок". И при этом добавлял, что после "Новичка" люди не выживают - настолько это опасное оружие.
Таким образом, Навальный выдвигал два взаимоисключающих тезиса. Ведь и он, и Сергей Скрипаль, который, как утверждают власти Великобритании, тоже был отравлен "Новичком", в конечном итоге выжили, несмотря на всю смертоносность этого самого "Новичка".
Скриншот: Telegram/Гаспарян
Напомним, что Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера госпитализировали, а через несколько дней пациента доставили в Германию. Дальнейшее лечение Навальный провёл в берлинской клинике "Шарите". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом "Новичок". При этом ни Германия, ни две других европейских лаборатории, которые обследовали Навального, не предоставили России никаких доказательств, несмотря на неоднократные обращения.
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