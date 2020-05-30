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"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул

30 мая 2020, 21:55  •  269 • Политика
В кремлёвском пуле удивились внезапному совещанию президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. "Неожиданно в субботу проводит", - отметили журналисты. На заседании глава государства обсудил вопросы возвращения граждан из-за границы и переговоры по СНВ с США.
Президент России Владимир Путин явно немало удивил кремлёвский пул тем, что внезапно в субботу созвал совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом журналисты сообщили в авторском Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
"Путин неожиданно в субботу проводит заседание Совбеза", - сообщили журналисты.
Фото: скриншот Telegram-канала RIA_Kremlinpool.
Как оказалось, во время заседания глава государства поднял два важных вопроса: возвращение граждан нашей страны на родину из-за рубежа и переговоры по СНВ с США.
Путин отметил, что Россия вывезла ещё не всех своих граждан, находящихся за границей и желающих вернуться. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что за рубежом ещё остаются порядка 25 тысяч наших соотечественников, выразивших желание вернуться.
Что касается договорённостей с Вашингтоном по СНВ, то тут пока до сих пор нет никаких подвижек. Путин отметил, что пока ещё серьёзных переговоров по данному документу с Америкой начать не удалось.
"Надо определить нашу окончательную позицию в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, - напомнил глава государства. - Серьёзных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и для всего мира так и не удалось начать".

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