"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках

В США авианосец "Рузвельт" попросил посадить команду на карантин на берег, но десяткам заболевшим коронавирусом наотрез отказал министр обороны. По версии Марка Эспера, происходящее не следует расценивать как нечто из ряда вон выходящее. Американские власти, как пояснил глава Пентагона, предоставляют команде авианосца всё необходимое - это медицинские принадлежности.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец подчеркнул, что это обнажает гнилую мораль американского военного и политического руководства.

"С такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооружённое пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль", - заметил он в беседе с Царьградом.

По его словам, ему и в страшном сне не представить, что наши военные могли бы так поступить, а Шойгу отказал заболевшим морякам, как это без зазрения совести сделал Эспер.

"Вы знаете, этот случай вызывает "богатые" чувства и размышления о сути американской морали, нравственности и позиций политического и военного руководства, а также вообще о моральном облике людей, которые ставят себя над земным шариком и никакой другой рядышком с собой не ставят. Помните, что Обама сказал: "Мы исключительная нация". Да, теперь я понимаю, что это исключительно мерзопакостная нация. Вот с этой постановкой вопроса я соглашусь", - констатировал он.