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"В стране, богатой нефтью, как мы дошли до такого?": Толпы вывалили на улицы в поисках еды
30 декабря 2020, 23:20 • 89 • В мире
Толпы людей без соблюдения социальной дистанции и масок, столь активно навязываемых ВОЗ, вывалили на улицы нигерийского города Джос. Многочисленная толпа атаковала склад с продуктами. В СМИ это связывали с голодом, прокатившимся по стране. Местные, которые посмотрели видео погромов, сокрушаются: "В стране, богатой нефтью, как мы дошли до такого?".
ООН уже строит мрачные прогнозы на будущий год, и дело не столько в пандемии. По подсчётам организации, от голода могут умереть до 270 млн. Пандемия лишь увеличила число тех, кто станет жертвой голодной смерти.
В ООН констатируют, что, судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим и грозит стать годом самого серьёзного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединённых Наций.
На фоне этих мрачных прогнозов в Сети всё быстрее разлетаются ролики из нигерийских городов, записанные ещё в октябре, но вызвавшие новую волну интереса уже сейчас.
На записях местные нападают на госучреждения и продуктовые склады. Так, подобный погром произошёл в городке Джос, где толпа буквально облепила здание.
Пользователи Twitter, посмотревшие эти видео, негодуют: "В стране, богатой нефтью, как мы дошли до такого?", "Нигерия в огне", "Боже, пожалуйста, защити своих детей от плохих лидеров, голода и болезней. Ещё одна волна ковида будет гангстерской".
В СМИ представляют, что народ вышел на бунт только из-за голода, хотя не обошлось и без политических потрясений.
Всё дело в том, что в начале октября на юге страны начались демонстрации с требованием запретить входящий в структуру национальной полиции Специальный отряд по борьбе с ограблениями. Власти пошли на это, однако протестующие выдвинули новые ультиматумы. Позднее в различных городах страны начались грабежи продовольственных складов, мародёрство, поборы на дорогах и другие преступления.
Президент страны Мухаммаду Бухари выступил перед нацией, призвав к порядку. Постепенно, передаёт ТАСС, в общественном мнении Нигерии сменились настроения, исчезли симпатии к протестующим, и люди начали высказываться против хаоса.
В течение первой недели ноября ситуация в Нигерии стабилизировалась.
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