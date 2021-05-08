Украинский депутат Вадим Рабинович высказался о потере памяти многими украинскими политиками. Они не чтят Победы и по-своему интерпретируют историю: "В стране беда". Более того, Рабинович заявил об унижении ветеранов и сделке с США.

В преддверие Дня Победы сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович выступил с заявлением, что "в стране – беда": Украина переживает этап перевирания и утраты памяти реальных фактов истории.

Видеообращение депутата было опубликовано на сайте партии. По словам Рабиновича, сегодня часть народных депутатов плохо знают историю Украины и интерпретируют события Великой отечественной войны искаженно. Кроме того, героями публично объявляются убийцы, а телеканалы "пропагандируют ненависть". Возмущение у политика вызвал и тот факт, что права на цветную копию фильма "В бой идут одни старики" сегодня принадлежат американской компании.

Вместе с сожалением по поводу сложившейся ситуации Вадим Рабинович выразил уверенность, что День Победы будет отпразднован на Украине, как настоящий праздник "всех здравомыслящих людей страны". Он заявил, что "мы никому не позволим унизить наших ветеранов и принизить значение праздника Победы".

Как выразился депутат, большая часть современного поколения – потомки победителей, поэтому нынешних фашистов обязательно ждёт "свой май 45-ого", а 9 мая мир увидит празднующую Украину.

Напомним, официальный Киев де-факто позволяет укронацистским движениям омрачать праздник Победы. Впрочем, на Украине в День Победы 9 мая всё равно проходят многотысячные марши тех, кто всё еще помнит нашу общую историю и чтит память погибших дедов, сражавшихся за мирную жизнь.