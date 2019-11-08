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"В столовую Европарламента не хожу, там крысы": В Сети оценили признания эстонского депутата
08 ноября 2019, 03:09 • 110 • В мире
В Сети отреагировали на заявление депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом о том, что она отказывается от еды в столовой на работе, поскольку там крысы. Кроме того, Тоом не устраивают цены на блюда. Пользователи отметили, что Европарламент всегда был "дорогой помойкой", так что можно считать, что евродепутату не удалось "сорвать покровы".
Журналист издания Oma Maitse навестил эстонского депутата Европарламента Яну Тоом в ее съемной квартире в Брюсселе и взял у нее интервью.
Депутат призналась, что сочувствует вегетарианцам, но отказаться от мяса сама не может. Она также посетовала, что в Брюсселе оно дорогое, но вкуснее, чем в Эстонии.
При этом Тоом подчеркнула, что в столовой Европарламента питаться не может.
"Я туда не хожу. В Европарламенте крысы. В прошлом году я лично видела там больших крыс с длинными хвостами", - признается депутат, добавляя, что цены на блюда "неадекватные".
В Сети похвалили Тоом за то, что она "сорвала покровы", но признались, что другого и не ожидали.
"Всегда знал, что Европарламент - большая дорогая помойка", - написал автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".
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