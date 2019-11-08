"В столовую Европарламента не хожу, там крысы": В Сети оценили признания эстонского депутата

Журналист издания Oma Maitse навестил эстонского депутата Европарламента Яну Тоом в ее съемной квартире в Брюсселе и взял у нее интервью.

Депутат призналась, что сочувствует вегетарианцам, но отказаться от мяса сама не может. Она также посетовала, что в Брюсселе оно дорогое, но вкуснее, чем в Эстонии.

При этом Тоом подчеркнула, что в столовой Европарламента питаться не может.

"Я туда не хожу. В Европарламенте крысы. В прошлом году я лично видела там больших крыс с длинными хвостами", - признается депутат, добавляя, что цены на блюда "неадекватные".

В Сети похвалили Тоом за то, что она "сорвала покровы", но признались, что другого и не ожидали.

"Всегда знал, что Европарламент - большая дорогая помойка", - написал автор Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".