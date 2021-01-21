"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"

"Колокольчик" - кассетный суббоеприпас M-85. Подобное вооружение запрещено международным правом.

"Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерте найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 "Колокольчик", - цитирует генерал-лейтенанта "Российская газета".

Российскими военными в ходе разминирования находится множество неразорвавшихся снарядов, а также боеприпасов, которые были просто брошены и забыты. Но это не единственная трудность.

По словам начальника инженерных войск ВС РФ Ставицкого, были найдены "растяжки", в состав которых входили в числе прочего осколочные гранаты Ф-1. Эти растяжки располагались на дорогах, ведущих к трубам газовых магистралей, которые требовалось как можно скорее восстановить.

В Минобороны подсчитали, что почти за два месяца российскими военными инженерами в Карабахе было очищено порядка 550 гектаров территории Нагорного Карабаха. Неразорвавшиеся боеприпасы извлекли более чем из 700 домов и 25 объектов социальной значимости. Очистили больше 205 километров дорог. В общей сложности на спецполигон для уничтожения вывезли примерно 24 000 взрывоопасных предметов.