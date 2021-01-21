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"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"

21 января 2021, 00:25  •  106 • Политика
Российский генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о запрещённых "Колокольчиках". Их и ряд других опасных объектов находят и обезвреживают сапёры в Нагорном Карабахе. "В Степанакерте особенно много", - отметил военный.
"Колокольчик" - кассетный суббоеприпас M-85. Подобное вооружение запрещено международным правом.
"Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерте найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 "Колокольчик", - цитирует генерал-лейтенанта "Российская газета".
Российскими военными в ходе разминирования находится множество неразорвавшихся снарядов, а также боеприпасов, которые были просто брошены и забыты. Но это не единственная трудность.
По словам начальника инженерных войск ВС РФ Ставицкого, были найдены "растяжки", в состав которых входили в числе прочего осколочные гранаты Ф-1. Эти растяжки располагались на дорогах, ведущих к трубам газовых магистралей, которые требовалось как можно скорее восстановить.
В Минобороны подсчитали, что почти за два месяца российскими военными инженерами в Карабахе было очищено порядка 550 гектаров территории Нагорного Карабаха. Неразорвавшиеся боеприпасы извлекли более чем из 700 домов и 25 объектов социальной значимости. Очистили больше 205 километров дорог. В общей сложности на спецполигон для уничтожения вывезли примерно 24 000 взрывоопасных предметов.

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