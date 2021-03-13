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"В США появятся фирмы-зомби": Вассерман оценил меры Байдена по спасению экономики

13 марта 2021, 01:50  •  91 • Политика
Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США на $1,9 трлн. "Вброс больших денег означает только одно: фирмы-зомби, не приносящие никакой пользы, дольше продержатся на рынке, но рано или поздно они всё равно умрут", - уверен Анатолий Вассерман.
Президент США Джо Байден 11 марта утвердил новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса на общую сумму 1,9 триллиона долларов. Спасёт ли это американскую экономику, размышляет политический консультант Анатолий Вассерман.
Он считает, что данная мера вряд ли принесёт желаемый экономический эффект, так как команда Байдена придерживается взглядов и теорий, гарантированно противоречащих интересам экономики. Из-за этого они не понимают причин возникших в экономике проблем, а значит, и решить эти проблемы им вряд ли удастся.
В лучшем случае все эти средства будут растрачены впустую, а могут и ущерб нанести,
- считает Анатолий Вассерман.
Эксперт пояснил, что проблемы в экономике США возникли из-за того, что последние 40 лет большая часть производств страны выводилась в регионы с дешёвой рабочей силой, главным образом в Китай. И это привело к тому, что значительная часть людей выпала из общественно полезной деятельности. Результат - падение морали в обществе. Число девиаций начало расти пропорционально количеству незанятых трудом граждан.
Вброс больших денег означает только одно: фирмы-зомби, не приносящие никакой пользы, дольше продержатся на рынке, но рано или поздно они всё равно умрут,
- сказал Анатолий Вассерман в беседе с Nation News.
В итоге вброс 1,9 триллиона долларов приведёт лишь к тому, что восстановление экономики США только ещё сильнее затянется, подытожил эксперт.

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