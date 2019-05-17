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"В США не побывают, многого не потеряют": Онищенко упрекнул Америку в "алогизме"

17 мая 2019, 17:54  •  43 • Политика
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал Вашингтон за введение новых санкций против граждан России и упрекнул Америку за "алогизм": сначала напрашиваются на встречу с нами, а после вводят рестрикции. При этом Онищенко считает, что от запрета на въезд в Штаты попавшие под санкции граждане в убытке не будут: "В США не побывают, многого не потеряют".
Не успел простыть след госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, где он встречался сначала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а после с президентом России Владимиром Путиным, как против наших людей в Вашингтоне ввели новые санкции в связи с так называемым "актом Магнитского. Под рестрикции попали чеченский спецотряд "Терек" и ещё пять граждан нашей страны.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко довольно резко прокомментировал эту новость, раскритиковав Вашингтон. Он также упрекнул Америку за "алогизм": сначала, мол, напрашиваются на встречу с нами, делятся восторженными отзывами, а после вводят санкции против наших людей.
"Мы наблюдаем сплошной алогизм, - подчеркнул эксперт в беседе с ФАН. - Это действительно выглядит совершенно алогичным и даже нелепым".
Но при этом он отметил, что и внутри Штатов полный политический раздрай.
"В этой стране нет нормальной управляемости, и разные ветви власти постоянно грызутся между собой - кто кому больше насолит, испортит настроение, вставит палки в колеса", - обратил внимание политик.
При этом он считает, исходя из собственного опыта, что в запрете на въезд в Америку попавшие под санкции граждане нашей страны в убытке не будут: "В США не побывают, многого не потеряют".

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