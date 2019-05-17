"В США не побывают, многого не потеряют": Онищенко упрекнул Америку в "алогизме"

Не успел простыть след госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, где он встречался сначала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а после с президентом России Владимиром Путиным, как против наших людей в Вашингтоне ввели новые санкции в связи с так называемым "актом Магнитского. Под рестрикции попали чеченский спецотряд "Терек" и ещё пять граждан нашей страны.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко довольно резко прокомментировал эту новость, раскритиковав Вашингтон. Он также упрекнул Америку за "алогизм": сначала, мол, напрашиваются на встречу с нами, делятся восторженными отзывами, а после вводят санкции против наших людей.

"Мы наблюдаем сплошной алогизм, - подчеркнул эксперт в беседе с ФАН. - Это действительно выглядит совершенно алогичным и даже нелепым".

Но при этом он отметил, что и внутри Штатов полный политический раздрай.

"В этой стране нет нормальной управляемости, и разные ветви власти постоянно грызутся между собой - кто кому больше насолит, испортит настроение, вставит палки в колеса", - обратил внимание политик.

При этом он считает, исходя из собственного опыта, что в запрете на въезд в Америку попавшие под санкции граждане нашей страны в убытке не будут: "В США не побывают, многого не потеряют".