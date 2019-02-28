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"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках"
28 февраля 2019, 13:39 • 214 • Политика
Филиппинские блоггеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках", в которых еще в середине ХХ века выставлялись пленники из Африки и Азии, которых Соединенным Штатам хотелось видеть примитивными дикарями, недостойными самоуправления. "В США эти факты стерли из учебников истории", - констатирует одна из активисток кампании.
Филиппинские блогеры решили напомнить Вашингтону некоторые нелицеприятные факты американской истории, которые делают неуместными нынешние притязания США на звание гаранта демократии во всем мире и защитника человеческих свобод. Речь идет о чудовищных человеческих зоопарках, в которые "просвещенные" белые люди помещали азиатов.
Блоггер из Филиппин с ником trinnie разместила в Твиттере целую серию фотографий таких зоопарков и её обитателей. На одной из них изображена маленькая филиппинская девочка, которая содержалась в зоопарке на нью-йоркском Кони-Айленде в 1914 году. Ребенок, привязанный веревкой, выставлялся среди обезьян и ящериц, а посетители бросали в неё арахисом.
На другом снимке изображены филиппинцы, которые были захвачены и доставлены в Сент-Луис, где стали экспонатами Всемирной ярмарки 1904 года. Мужчин морили голодом и принуждали выступать перед белой публикой.
"Выставка заставила американцев воспринимать Филиппины нецивилизованными и нуждающимися в приручении колонизаторами", - пишет trinnie.
Правительство США, напоминает она, потратило 1,5 млн долларов на то, чтобы доставить 1300 филиппинцев для представления в "человеческих зоопарках", чтобы заручиться поддержкой общественности в отношении своей политики на Филиппинах. Вашингтон стремился доказать, что филиппинцы не готовы к самоуправлению. Никто не знает, что случилось с пленниками.
Из американских учебников истории, настаивает девушка, стерли все злоупотребления, с которыми столкнулись представители Юго-Восточной Азии в США.
Стоит признать, отдельные исследователи и правозащитники пытаются поднимать тему "человеческих зоопарков" на страницах американской прессы. Так, в 2006 году газета The New York Times опубликовала рассказ о конголезском пигмее по имени Ота Бенга, который сто лет назад жил в Доме обезьян в зоопарке вместе с орангутангами. Его заставляли стрелять из лука и показывать трюки для публики. При этом посетители возражали, если пленник пытался, к примеру обуться. Ота Бенга покончил с собой после нескольких лет издевательств.
В новейших версиях истории нью-йоркского зоопарка утверждается, что пигмей был наёмным работником, а не экспонатом - хотя нет никаких подтверждений того, что ему платили или позволяли покинуть территорию.
Добавим, христианские священники безуспешно выступали в защиту азиатских пленников. Они категорически возражали против того, чтобы их использовали в качестве наглядных пособий, подтверждающих теорию Дарвина, и призывали создавать для них специальные школы.
Австралийское издание Lifter приводит десятки фотографий из человеческих зоопарков, работавших на территории США и в Европе. В них содержались дети и взрослые из Африки и Азии. Многие из них жили в клетках целыми поколениями. Последнее фото относится к 1958 году.
"Теперь эта нация стала поборником прав человека!" - отмечают блогеры циничность и ханжество американской политики.
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