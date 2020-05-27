"В США - 25% погибших в мире": Пушков раскрыл, как США "сваливают" на Россию проблемы в пандемию

Алексей Пушков в своём Telegram-канале обратил внимание на то, как американские СМИ пытаются свалить проблемы на Россию и отвлекают внимание простых людей. Сенатор рассказал и о рекордно высоком уровне неодобрения президента США Дональда Трампа.

"77% взрослых жителей США убеждены, что Трамп мог сделать больше для смягчения последствий пандемии, если бы начал действовать раньше. На США сейчас приходится более 25% всех умерших в мире. Тем временем их СМИ, вместо того чтобы вынести жёсткий вердикт американской системе здравоохранения, построенной по рецептам неолибералов, скрупулёзно подсчитывают умерших в России", - отметил Алексей Пушков.

Напомним, ранее исследователи из США подсчитали, во сколько же обошлась американцам ошибка властей при введении карантина. Учёные полагают, что вполне реально было избежать 54 тысяч смертей жителей страны, сообщает газета The New York Times.

Учёные из Колумбийского университета под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана провели собственное исследование. Они разработали компьютерную модель, с помощью которой попытались оценить адекватность карантинных мер. Специалисты убеждены, что если бы ограничения ввели на неделю раньше, то умерло бы на 36 тысяч человек меньше к 3 мая. А не 65 тысяч, как произошло в реальности. А если бы карантин начался на две недели раньше, то удалось бы избежать 54 тысяч летальных исходов.