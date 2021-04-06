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"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"

06 апреля 2021, 08:50  •  258 • Политика
Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться" за передвижения российской техники. В России только уточнили: "в спортлото написали?".
Накануне в Госдепе США заявили, что Россия должна объясниться за "провокации" у границ Украины. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, в Штатах наращивание военной мощи на границах расценивают как эскалацию.
США намерены поддержать Украину перед "лицом запугивания и агрессии" России. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Москва должна объясниться за "провокации" у границ Незалежной.
В ответ на требование Госдепа русские пользователи сети подсказали Штатам, куда тем обратиться за разъяснениями.
"В спортлото написали? Пусть для верности пишут во Всемирную лигу по "провокациям у украинской границы", - предлагает "Тётя Мотя".
"Полосатые вы что-то перепутали!!! Россия - это не Украина и объясняться не обязана!!! Звоните зе, он пусть докладывает", - отметил peace people
"А может вам и ключи от Кремля, где ...много чего лежит", - иронизирует Александр Нелиберда
"Кроме смеха это заявление ничего не вызывает", - констатирует Елена
"Моя земля, моё железо, куда хочу, туда и везу", - уточнил ygrosha

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