"В Солсбери - пять": Британская полиция "раздула" штат "киллеров" Скрипаля - СМИ

По данным британской газеты, полиция Королевства нашла уже пять "подозреваемых киллеров", якобы нанятых для убийства Скрипаля. Таким образом, штат подозреваемых был "раздут" до еще больших размеров.

Правоохранительные органы Великобритании считают причастными к отравлению в Солсбери пять российских граждан, об этом заявила газета Daily Mail со ссылкой на источник.

По информации газеты, правоохранители Британии опубликуют доказательства причастности еще двух человек к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери уже в ближайшее время.

Газете известно, что эти граждане России прибыли в Королевство по туристической визе, но сейчас уже находятся в России. Источник добавил, что считается, что другая пара подозреваемых путешествовала отдельно от Александра Петрова и Руслана Боширова.

Полиция им отдает меньшую роль в предполагаемом отравлении.

Ранее стало известно, что британская полиция разрабатывает версию по третьему подозреваемому в этом деле, который как раз имел контакты с Петровым и Бошировым.

Газета The Daily Telegraph написала, что мужчина должен был вылететь в Москву вместе с ними же, но в последний момент остался в Британии. По версии издания, третий мог остаться после того, как узнал, что Скрипали выжили. Источник издания не исключает, что он все еще в Великобритании.

Российское посольство назвало эту информацию вбросом.