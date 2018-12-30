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"В смерти детей однозначно виноваты демократы": Трамп считает, что его стена могла предотвратить трагедию

30 декабря 2018, 09:54  •  57 • Политика
Глава США Дональд Трамп обвинил демократов в смерти детей мигрантов. Если бы у Америки была стена на границе с Мексикой, трагедии бы не произошло, считает президент США. "В смерти детей мигрантов однозначно виноваты демократы", - написал Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп списал все смерти детей мигрантов в Америке на демократов. По его мнению, если бы на границе с Мексикой была стена, ничего такого бы не произошло.
"В любых случаях смерти детей и других людей на границе однозначно виноваты демократы и их жалкая иммиграционная политика", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он пояснил, что это именно Демократическая партия внушила людям, что они могут нелегально попасть в США. Из-за этого они пускаются в опасное путешествие и нередко гибнут. Если бы у США была стена на границе с Мексикой, они бы даже не пытались, добавил глава Белого дома.
Этим сообщением Трамп отреагировал на смерть двух детей, которые находились в лагере содержания нелегалов. Американский президент подчеркнул, что если у США появится стена, подобные трагедии прекратятся.
Напомним, что из-за отказа демократов голосовать за финансирование постройки стены на границе с Мексикой, которую Трамп обещал построить во время своей предвыборной кампании, частично прекратило работу американское правительство. Президент пригрозил, что если демократы не согласятся одобрить финансирование его стены, он полностью закроет всю южную границу США для всех.

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