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"В случае войны с Россией это обернётся провалом": NI нащупал "слабое место" американских военных

14 ноября 2019, 18:39  •  95 • В мире
Пилотам ВВС США необходимо уделять больше внимание учениям с использованием настоящих ракет и в целом усилить свою подготовку. Пока же тех навыков, которыми обладают американские военные летчики, им не хватает для противостояния с российскими противниками. "В случае войны с Россией это обернется провалом в реальном бою", - считает советник американского флота офицер Грэм Скарбро.
Слова эксперта приводит в своём материале журнал The National Interest. По мнению Скарбро, американские пилоты значительно уступают по подготовке российским военным лётчикам.
"Пентагон должен понимать, что если эти недостатки не будут исправлены, то они приведут к потерям в реальном бою", - цитирует издание слова Скарбро.
Эксперт обращает внимание на то, что пилоты ВВС США совершают мало тренировочных полётов, а со стрельбой ракетами класса "воздух-воздух" у них и вовсе серьёзные проблемы, а ведь тут требуются соответствующие навыки, поскольку данный элемент является достаточно сложным. Конечно, большинство лётчиков за всю свою карьеру ни разу не использовали эти ракеты, а если кому и выпадал шанс, то только один.
Советник не исключает, что отсутствие навыков такого рода может объясняться сложностью подготовки к стрельбе, длительными согласованиями и планированием, а также высокой стоимостью самих ракет. Если учесть, что одна такая ракета класса "воздух-воздух" стоит почти полмиллиона долларов, то затраты на обучение пилотов могут оказаться колоссальными.
Тем не менее, отмечает Скарбро, имитация ракетных стрельб никак не сможет заменить реальные выстрелы и сделать лётчиков полностью подготовленными.
"Это действительно уникальный опыт – когда настоящая ракета покидает самолёт. Это примерно так же, как если бы вы в первый раз, получив права, отправились в поездку в одиночку", - считает советник".
Однако всё это может грозить реальными потерями во время военного конфликта. Поэтому так необходимо изменить ситуацию в мирное время.

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