Главный вашингтонский "ястреб", советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты "не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро".

Ранее представители американской администрации пытались сделать вид, что не собираются добиваться госпереворота в Венесуэле и не настаивают на отстранении законно избранного президента Николаса Мадуро от власти. Однако Болтон предпочёл высказаться прямолинейно.

Пользователи Сети полагают, что и для Болтона, и для США есть средство, позволяющее пережить правление Мадуро без истерик и противозаконных вмешательств в дела другого государства. "В случае с Асадом Штатам вполне помогла успокоительная таблетка в виде ВКС России", - пишет твиттер-проект "Радио Стыдоба".

"МиГ - и у Болтона голова не болит", - шутят в комментариях к твиту.

Напомним, участие ВКС России в антитеррористической операции в Сирии на стороне правительственных сил помешало Западу осуществить ливийский сценарий и свергнуть Башара Асада.

Фото: твиттер/Радио Стыдоба