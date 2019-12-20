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"В словах Путина - неприкрытая угроза": "Русские территории" взбесили соратников Порошенко

20 декабря 2019, 15:54  •  160 • Политика
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова российского лидера Владимира Путина о переданных Незалежной "исконно русских территориях". Соратников Порошенко это утверждение взбесило настолько, что они посчитали, что в этих словах Путина якобы содержится "неприкрытая угроза по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины".
Напомним, накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Незалежной "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские)".
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко слова Путина настолько взбесили соратников бывшего украинского лидера, что они опубликовали на официальном сайте блока дерзкое заявление.
В нём однопартийцы Порошенко назвали слова президента России о "русских территориях" "циничными заявлениями" и посчитали, что в них якобы содержится "неприкрытая угроза".
"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины, - указывается в заявлении. - Напоминаем, что подобные заявления Путина по "исторической принадлежности" Крыма Российской Империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором 98 процентов жителей поддержали решение о возвращении в РФ. Однако в Киеве результаты референдума не признали до сих пор, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Поэтому реакция партии Порошенко, который активно продвигает русофобские идеи, не удивляет.
"Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться, - говорится в заявлении. - Путину верить нельзя".
Здесь позволили себе не только резко и дерзко высказаться в адрес российского президента и его замечания, но и выставить требования действующему президенту Украины.
От Владимира Зеленского соратники Порошенко потребовали "дать публичную оценку таким заявлениям".

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