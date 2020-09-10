"В СИЗО Марии оказывали помощь": Адвокат рассказала про ушибы Колесниковой и скачущее давление

По словам юриста, она намерена заказать судмедэкспертизу, чтобы выяснить, откуда у члена Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой появились ушибы. И являются ли они признаками превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целом же, отмечает Казак, Колесникова чувствует себя хорошо, несмотря на весь пережитый стресс.

В СИЗО Марии оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали, - передаёт штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Ранее сообщалось о "похищении" Колесниковой неизвестными людьми в масках. Появлялись также сообщения о том, что оппозиционерку якобы пытались выдворить с территории страны, однако она порвала свой паспорт на границе.

Впоследствии выяснилось, что Колесникова и её соратник Максим Знак задержаны правоохранительными органами. Их подозревают в призывах к захвату власти.

Напомним, что Координационный совет создан по инициативе проигравшей на президентских выборах Светланы Тихановской, которая в первые же дни протестов перебралась в Литву. Главной задачей этого органа является передача власти оппозиции.