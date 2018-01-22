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"В Сирии скоро будет добываться американская нефть": Соловьев вывел политолога из США на чистую воду
22 января 2018, 00:24 • 172 • Политика
В запале дискуссии с Владимиром Соловьевым в программе "Воскресный вечер" американский политолог Грэг Вайнер допустил тактическую оплошность. Он не только признал, что США нужна в Сирии только нефть, но также и то, что они давно уже считают ее своей - "американкой нефтью".
Главная тема сегодняшнего выпуска "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" - операция турецких войск в Африне. Как и на многих других политических ток-шоу, да и вообще в экспертном сообществе, дискуссия по данному вопросу разгорелась достаточно яростная.
Даже Владимиру Жириновскому, заслуженному парламентскому оратору, главе ЛДПР и кандидату в президенты России, с трудом удалось закончить свой исторический анализ геополитической ситуации на курдском севере Сирии из-за восклицаний некоторых иных гостей программы.
С проамериканской стороны особо активно выступал приглашенный политолог из США Грэг Вайнер. Разумеется, всю вину за продолжающееся столкновение курдских отрядов и ВС Турции в районе Африна он в своей обычной манере пытался возложить на Россию. Она, заявил он, вывела свои войска из Африна, что было воспринято турками как карт-бланш на вторжение.
Владимир Соловьев напомнил Вайнеру, что в Африне никогда не было "российских войск" как таковых. Там было лишь небольшое подразделение военной полиции, наблюдающей за лагерем для беженцев, и координаторы из Центра примирения враждующих сторон сирийской гражданской войны.
Гораздо более интересный вопрос, как кажется Соловьеву, это то, куда делись из региона американские войска? Ведь об американских солдатах в Африне в свое время СМИ писали очень активно.
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