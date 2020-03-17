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"В Штатах за это и сесть можно": Перешедшего на оскорбления КС Навального поставили на место

17 марта 2020, 11:35  •  121 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный оскорбил власть и Конституционный суд. На странице в Twitter он в грубой форме выразил возмущение тем, как проходило слушание в КС по пакету поправок в Основной закон страны. Пользователи Сети поставили на место грубияна, указав, что за такую гнусь в тех же США "и сесть можно".
Оппозиционер Алексей Навальный оскорбительно отозвался о власти и судьях Конституционного суда, которые в понедельник одобрили закон о внесении поправок в Основной закон. По его словам, нынешнее заседание было самым важным за всю историю суда, но, недоумевающе заметил оппозиционер, оно было закрытым.
В этом он заподозрил нечто неладное. Распаляясь, он и вовсе опустился до оскорблений судей и обвинил их в коррупции.
Пользователи Twitter поставили на место грубияна, указав, что подобные оскорбления недопустимы.
"Оскорбление суда, в Штатах за это сесть можно", - отметил пользователь под ником QoB_KeRRiGaN.
"Простите, а кто вам дал права говорить за миллионы людей? И какая собака вас воспитывала? Вы и возраст не уважаете, и женщин", - заметил Дмитрий Андронов.
"Вас Ройзман покусал? С каких пор ваши нервные тики сопровождаются матом?" - прокомментировал Inginen_Alex.
Yuroborous и вовсе высмеял напускной пафос Навального: "Алексей, и? Что дальше? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, почешите кота, отправьте донатик?"
Напомним, что в понедельник КС России одобрил закон о поправках к Конституции. Заключение Конституционного суда, признавшего изменение Основного закона, окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно.
Ранее с инициативой внести поправки в Основной закон выступил президент России Владимир Путин. Он призвал закрепить социальную ответственность государства перед народом, а также ежегодную индексацию пенсий.
Госдума в марте одобрила соответствующий законопроект, затем положительный отзыв оставил Совет Федерации. Позже указ о поправках подписал Путин.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, администрация президента с уважением относится к различным точкам зрения и мнениям по поводу поправок. Но в итоге решение будет принято на общероссийском голосовании 22 апреля.

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