"В Штатах за это и сесть можно": Перешедшего на оскорбления КС Навального поставили на место

Оппозиционер Алексей Навальный оскорбительно отозвался о власти и судьях Конституционного суда, которые в понедельник одобрили закон о внесении поправок в Основной закон. По его словам, нынешнее заседание было самым важным за всю историю суда, но, недоумевающе заметил оппозиционер, оно было закрытым.

В этом он заподозрил нечто неладное. Распаляясь, он и вовсе опустился до оскорблений судей и обвинил их в коррупции.

Пользователи Twitter поставили на место грубияна, указав, что подобные оскорбления недопустимы.

"Оскорбление суда, в Штатах за это сесть можно", - отметил пользователь под ником QoB_KeRRiGaN.

"Простите, а кто вам дал права говорить за миллионы людей? И какая собака вас воспитывала? Вы и возраст не уважаете, и женщин", - заметил Дмитрий Андронов.

"Вас Ройзман покусал? С каких пор ваши нервные тики сопровождаются матом?" - прокомментировал Inginen_Alex.

Yuroborous и вовсе высмеял напускной пафос Навального: "Алексей, и? Что дальше? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, почешите кота, отправьте донатик?"

Напомним, что в понедельник КС России одобрил закон о поправках к Конституции. Заключение Конституционного суда, признавшего изменение Основного закона, окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно.

Ранее с инициативой внести поправки в Основной закон выступил президент России Владимир Путин. Он призвал закрепить социальную ответственность государства перед народом, а также ежегодную индексацию пенсий.

Госдума в марте одобрила соответствующий законопроект, затем положительный отзыв оставил Совет Федерации. Позже указ о поправках подписал Путин.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, администрация президента с уважением относится к различным точкам зрения и мнениям по поводу поправок. Но в итоге решение будет принято на общероссийском голосовании 22 апреля.