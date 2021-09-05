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"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
05 сентября 2021, 01:25 • 117 • Политика
Военный корреспондент Евгений Поддубный ответил на слова главкома ВСУ, мечтающего проехаться на танке по Арбату. Он заявил, что украинский главнокомандующий может попасть в Москву лишь одним способом - "в рваном кителе и пешком".
Новый главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, выступая на украинском ТВ, признался, что хотел бы "покататься" на танке по Красной площади и Арбату.
Поддубный в ответ заявил, что попасть в Москву Залужный может только как военнопленный.
- пишет журналист в Telegram.
Скриншот: Telegram/Поддубный
Отметим, что украинские политики уже не первый раз озвучивают мечты о завоевании Москвы. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ещё в 2019 году обещал въехать в Москву на танке "вместе с союзниками" (имеются в виду страны НАТО). Впрочем, с тех пор мало что поменялось. Украина по-прежнему находится в состоянии тотальной зависимости от Запада, серьёзного экономического кризиса и всё так же ведёт гражданскую войну против населения Донбасса.
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