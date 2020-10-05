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"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву

05 октября 2020, 00:45  •  75 • Политика
Власти немецкого города Дессау-Рослау установили памятник первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву. В России поинтересовались: "В руке у политика пачка долларов или кусок пиццы?" Зачем немцы решили увековечить бывшего советского лидера.
Это первый памятник Горбачёву в полный рост, установленный в Германии. Прежде в ФРГ был только бюст советского вождя. Монумент, созданный скульптором Берндом Гебелем, установили напротив городской ратуши по случаю 30-летия Дня германского единства.
Деньги на памятник собрали жители Дессау-Рослау. Скульптура обошлась им в 50 тыс. евро. Присутствующий на церемонии открытия изваяния обер-бургомистр города Петер Курас отметил, что Горбачёв создал условия для перестройки и гласности, что в конечном итоге привело к разрушению Берлинской стены.
А премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что отношения между Россией и Германией по-прежнему дружественные, несмотря на разногласия в политике.

Впрочем, в России увидели другой мотив для установки памятника Горбачёву. Некоторые интернет-пользователи намекнули на готовность бывшего советского лидера сотрудничать с Западом, которая в итоге привела к краху Советского Союза.
Пачку долларов сжимает или кусок пиццы? - пошутил пользователь с ником Засланный хомячок.
В руке пачку долларов сжимает, или кусок пиццы?
— Засланный хомячок (@HomaZaslanec) October 3, 2020
Про пиццу также вспомнил известный блогер "Голос Мордора". Он также предложил сделать Горбачёву постамент из черепов.
Скриншот: Twitter/@spacelordrock
Отметим, что Горбачёв не только стал предвестником объединения Германии, но и позволил стране войти в состав НАТО. Спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт признался, что даже немцы были поражены, когда Горбачёв согласился на членство Германии в Североатлантическом альянсе. Он мог запретить это или потребовать от Берлина соблюдения нейтралитета, однако вместо этого выдвинул лишь одно условие - кредит на 8 млрд марок. Хотя канцлер ФРГ Гельмут Коль готов был отдать 100 млрд марок безвозмездно.

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