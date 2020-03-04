|
"В руках американцев": Милонов о скандале с поддельными подписями Родченкова
04 марта 2020, 20:35 • 27 • В мире
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал, связанный с документами МОК, в которых нашли поддельные подписи Григория Родченкова. Эти бумаги были основным доказательством в допинговом деле русских биатлонисток. Милонов заявил: с самого начала было понятно, что эта история имеет "политический подтекст". Однако, пока всё "в руках американцев", наши спортсмены не могут быть застрахованы.
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о новом повороте в допинговом деле наших биатлонисток. В ключевых доказательствах - документах МОК - нашли поддельные подписи Григория Родченкова.
"Мы с самого начала были убеждены в том, что все санкции в отношении российской команды в таком жёстком формате имеют исключительно политический подтекст. Вспомните, никаких дальнейших доказательств о применении допинга не было, показания постоянно менялись, да и, в принципе, история не получила какого-то продолжения", - дал свой комментарий по поводу этих событий изданию "Вечерняя Москва" Милонов.
Депутат подчеркнул, что пока что наши спортсмены не могут быть уверены в своей безопасности. Ситуация, которая сложилась в этой сфере, не позволяет им расслабиться.
"Увы, но пока кнопка допуска спортсменов к соревнованиям и антидопинговая комиссия находятся в руках американцев, гарантий нет никаких", - подытожил Милонов.
Напомним, до этого МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок, обвинив их в применении допинга. Биатлонисток лишили медалей Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Добиваться правды им пришлось два года.
Только 2 марта 2020 года начали рассматривать дело русских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Выяснилось, что подписи под ключевыми документами были подделкой. На бумагах, представленных МОК, якобы расписывался чиновник Григорий Родченков - сбежавший из страны руководитель антидопингового центра, заявил на заседании Спортивного арбитражного суда адвокат биатлонисток Алексей Панич. Он заявил, что "никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура" допускает многочисленные нарушения прав человека и "калечит человеческие судьбы".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 февраля 2020, 12:24
|
03 марта 2020, 07:35
|
01 марта 2020, 04:39
|
03 марта 2020, 22:35
|
03 марта 2020, 11:35
|
29 февраля 2020, 05:54
|
29 февраля 2020, 02:39