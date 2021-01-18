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"В Россию засланы шпионы": Из страны "вынесли в клювике" секретные разработки оружия
18 января 2021, 21:05 • 149 • Политика
Виктор Баранец предупредил, что "в Россию засланы шпионы". Так, из страны "вынесли в клювике" секретные разработки гиперзвукового оружия. Эксперт пояснил, что специалистам из США "пока не хватает ума", чтобы догнать РФ на этом направлении самостоятельно.
Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя новый "Навигационный план" Соединённых Штатов на ближайшее десятилетие, сравнил боевые арсеналы России и США.
В документе, презентованном начальником штаба американских ВМС адмиралом Майклом Гилдеем, указано, что РФ и КНР полны решимости доминировать в Мировом океане. Пентагон видит в этом большую проблему и более того - угрозу для американцев.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что власти США зачастую серьёзно преувеличивают масштаб опасности, пытаясь создать образ кровожадного врага в виде России в сознании своих граждан, однако "в чём-то они правы".
Именно поэтому Запад решил подойти к этому вопросу с другой стороны. По словам собеседника Царьграда, руководство США, пытаясь догнать Россию в этой сфере, прибегает к постыдным приёмам.
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