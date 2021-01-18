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"В Россию засланы шпионы": Из страны "вынесли в клювике" секретные разработки оружия

18 января 2021, 21:05  •  149 • Политика
Виктор Баранец предупредил, что "в Россию засланы шпионы". Так, из страны "вынесли в клювике" секретные разработки гиперзвукового оружия. Эксперт пояснил, что специалистам из США "пока не хватает ума", чтобы догнать РФ на этом направлении самостоятельно.
Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя новый "Навигационный план" Соединённых Штатов на ближайшее десятилетие, сравнил боевые арсеналы России и США.
В документе, презентованном начальником штаба американских ВМС адмиралом Майклом Гилдеем, указано, что РФ и КНР полны решимости доминировать в Мировом океане. Пентагон видит в этом большую проблему и более того - угрозу для американцев.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что власти США зачастую серьёзно преувеличивают масштаб опасности, пытаясь создать образ кровожадного врага в виде России в сознании своих граждан, однако "в чём-то они правы".
"Мы признаём, положа руку на печень, что по некоторым обычным вооружениям РФ несколько отстаёт. Но, например, по гиперзвуку, по высокоточному оружию мы оторвались так далеко, что американцы нас в бинокль 70-кратного увеличения не увидят. Они ведь ещё только планируют развивать гиперзвук в 2023-2025 годах. Тем не менее ума пока не хватает", - подчеркнул эксперт.
Именно поэтому Запад решил подойти к этому вопросу с другой стороны. По словам собеседника Царьграда, руководство США, пытаясь догнать Россию в этой сфере, прибегает к постыдным приёмам.
"В Россию засланы шпионы, которые, как лисы возле курятника, ходят возле наших НИИ, конструкторских бюро, которые разрабатывают гиперзвук. И уже нашлась целая тройка мерзавцев, которые за толстый батон американских зелёных денег вынесли в клювике некоторые схемы и двигателя, и тех композитных материалов, и антенн, которые у нас не сгорают, в отличие американских, на гиперзвуковых системах", - обратил внимание Баранец.

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