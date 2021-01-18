"В Россию засланы шпионы": Из страны "вынесли в клювике" секретные разработки оружия

Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя новый "Навигационный план" Соединённых Штатов на ближайшее десятилетие, сравнил боевые арсеналы России и США.

В документе, презентованном начальником штаба американских ВМС адмиралом Майклом Гилдеем, указано, что РФ и КНР полны решимости доминировать в Мировом океане. Пентагон видит в этом большую проблему и более того - угрозу для американцев.

Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград заметил, что власти США зачастую серьёзно преувеличивают масштаб опасности, пытаясь создать образ кровожадного врага в виде России в сознании своих граждан, однако "в чём-то они правы".

"Мы признаём, положа руку на печень, что по некоторым обычным вооружениям РФ несколько отстаёт. Но, например, по гиперзвуку, по высокоточному оружию мы оторвались так далеко, что американцы нас в бинокль 70-кратного увеличения не увидят. Они ведь ещё только планируют развивать гиперзвук в 2023-2025 годах. Тем не менее ума пока не хватает", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому Запад решил подойти к этому вопросу с другой стороны. По словам собеседника Царьграда, руководство США, пытаясь догнать Россию в этой сфере, прибегает к постыдным приёмам.