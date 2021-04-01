"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, известный своей крайней степенью русофобии, пообещал президенту РФ Владимиру Путину "невиданный раньше отпор", если случится нападение на Украину. "В Россию пойдут гробы", - произнёс Гордон и подробно расписал сценарий войны.

Гордон, который, по некоторым сведениям, является агентом украинских спецслужб, в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему Россия никогда не вторгнется на Украину. Главная причина в том, что Москва понимает последствия, так как там "не дураки сидят".

"Если они пойдут на украинскую территорию дальше, получат невиданный раньше отпор", - уверен журналист из Киева.

Он пояснил, что под отпором понимает партизанскую войну, когда стрелять будут со всех сторон.

"В Россию пойдут гробы, и Путину это придётся как-то объяснять", - произнёс Дмитрий Гордон.

По его мнению, на всё это бурно отреагирует Запад, "врубив санкции". Такие перспективы должны остудить "горячие головы" в России, заставить их проанализировать ситуацию. Гордон также не упустил случая напомнить согражданам ставшее уже классическим обвинение в ведении Кремлём в течение семи лет "гибридной войны". Никаких доказательств, по традиции, журналист предоставить не потрудился.