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"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"

01 апреля 2021, 03:15  •  47 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон, известный своей крайней степенью русофобии, пообещал президенту РФ Владимиру Путину "невиданный раньше отпор", если случится нападение на Украину. "В Россию пойдут гробы", - произнёс Гордон и подробно расписал сценарий войны.
Гордон, который, по некоторым сведениям, является агентом украинских спецслужб, в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему Россия никогда не вторгнется на Украину. Главная причина в том, что Москва понимает последствия, так как там "не дураки сидят".
"Если они пойдут на украинскую территорию дальше, получат невиданный раньше отпор", - уверен журналист из Киева.
Он пояснил, что под отпором понимает партизанскую войну, когда стрелять будут со всех сторон.
"В Россию пойдут гробы, и Путину это придётся как-то объяснять", - произнёс Дмитрий Гордон.
По его мнению, на всё это бурно отреагирует Запад, "врубив санкции". Такие перспективы должны остудить "горячие головы" в России, заставить их проанализировать ситуацию. Гордон также не упустил случая напомнить согражданам ставшее уже классическим обвинение в ведении Кремлём в течение семи лет "гибридной войны". Никаких доказательств, по традиции, журналист предоставить не потрудился.

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