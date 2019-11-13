"В Россию или в тюрьму!": Малофеев парой фраз уничтожил "живодёрский" план для Донбасса

После успеха с отводом войск в Петровском на украинской стороне заговорили о возможной последующей реинтеграции Донбасса. Правда, план, предлагаемый официальным Киевом, детали которого появились в Сети, вызывает недоумение.

В программе "Время покажет" на Первом канале озвучили пункты возможных дальнейших действий Киева по "безопасной реинтеграции Донбасса". Скриншоты этого плана появились в одном из телеграм-каналов на имя главы президентского офиса Зеленского Андрея Богдана.

В этом, надо сказать, "живодёрском" плане предлагается фактически три пути, как украинские власти должны "интегрировать" жителей Донбасса.

В частности, в нём говорится, что у донбассцев есть варианты - либо покинуть территорию, уехать в Россию, либо отправиться в тюрьму "за пособничество сепаратистам" (как в Киеве называют не признавших госпереворот), либо переселиться в центральную или западную часть Незалежной "с целью реукраинизации".

Украинский политолог Янина Соколовская попыталась нелепо оправдать появившийся "слив". По её словам, некие радикалы распространяют старый план, созданный при Петре Порошенко, чтобы подставить нового лидера Незалежной Владимира Зеленского.

При этом, пришлось констатировать журналистке, по сути, реального, иного плана для жителей народных республик нет.

Однако, указал замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, встречная альтернативная и мирная программа для восстановления Донбасса и налаживания там мирной жизни есть. И она категорически не совпадает с людоедской программой Киева.