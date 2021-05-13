"В России президент - это личность": Что будет, если не станет Путина

Известный блогер, переехавший из России в США, назвал отличие американского и русского президентов. В России, уверен он, президент - это прежде всего личность. Блогер поделился мыслями о том, что будет, если Путина вдруг не станет.

Блогер-эмигрант Назар Илишев, ныне живущий в Штатах, считает, что не только Владимир Путин, а любой президент России всегда будет отличаться от любого американского президента по своей значимости. Он пояснил в беседе с автором блога "Открыто о России", что в США глава страны - это лишь наёмный служащий, главная задача которого - "за несколько лет надоесть населению".

В течение своего срока американский президент играет роль громоотвода, а после этого, добавил блогер, его спокойно и без сожалений меняют, а на его место ставят новый "громоотвод".

"В Америке все это называют демократией. А по факту это называется скрытым управлением массами", - считает блогер.

Илишев добавил, что примерно так же ситуация обстоит во всех "демократических" странах: например, если в Великобритании не станет Бориса Джонсона, то население этого практически не заметит: "И ничего у них не изменится".

А вот если не станет Путина, может измениться всё. Причём не только в России, а в целом мире. Чувствуете разницу? Чувствуете масштаб?

По словам эмигранта, американцы называют подобный тип власти автократией, в то время как русские расценивают Путина как хозяйственника. А американскую демократию блогер назвал "лицемерной системой скрытого управления массами".