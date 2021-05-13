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"В России президент - это личность": Что будет, если не станет Путина
13 мая 2021, 10:10 • 162 • Политика
Известный блогер, переехавший из России в США, назвал отличие американского и русского президентов. В России, уверен он, президент - это прежде всего личность. Блогер поделился мыслями о том, что будет, если Путина вдруг не станет.
Блогер-эмигрант Назар Илишев, ныне живущий в Штатах, считает, что не только Владимир Путин, а любой президент России всегда будет отличаться от любого американского президента по своей значимости. Он пояснил в беседе с автором блога "Открыто о России", что в США глава страны - это лишь наёмный служащий, главная задача которого - "за несколько лет надоесть населению".
В течение своего срока американский президент играет роль громоотвода, а после этого, добавил блогер, его спокойно и без сожалений меняют, а на его место ставят новый "громоотвод".
"В Америке все это называют демократией. А по факту это называется скрытым управлением массами", - считает блогер.
Илишев добавил, что примерно так же ситуация обстоит во всех "демократических" странах: например, если в Великобритании не станет Бориса Джонсона, то население этого практически не заметит: "И ничего у них не изменится".
По словам эмигранта, американцы называют подобный тип власти автократией, в то время как русские расценивают Путина как хозяйственника. А американскую демократию блогер назвал "лицемерной системой скрытого управления массами".
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