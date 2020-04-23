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"В России не видят врага!": Украинствующая итальянка пришла в бешенство от российской помощи

23 апреля 2020, 22:10  •  48 • Политика
Украинствующая итальянка в ярости из-за того, что благодарна Москве за помощь в борьбе с коронавирусом и не считает Россию врагом.
Пока основная масса жителей Италии выражают благодарность России за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, отдельные личности сходят с ума от ярости. Примером этому служит конференция проживающей во Флоренции итальянки украинского происхождения Натальи Гебрич.
Женщина утверждает, что 15 самолётов с российской помощью якобы были заказаны через Германию. И не просто через Германию, а через партию нацистов, которая связана с Кремлём. Но и это ещё не всё. По словам укроитальянки, российские военные вирусологи, спасающие жизни итальянцев в самом пекле коронавирусной эпидемии, это, оказывается, сплошь военные преступники.
Однако особенно женщине припекает от того, что обычные итальянцы благодарят Россию за оказанную помощь и больше не столь дружелюбны к Франции и Германии, которые кинули страну один на один с эпидемией. Гебрич приводит данные соцопросов, согласно которым 52 процента опрошенных итальянцев называют китайцев друзьями (в прошлом году – 42) и 32 процента – граждан России, а американцев - только 17 процентов. При этом у 45 процентов во врагах Германия и у 38 – Франция.
"И здесь очень опасно, но пока с этим нужно как-то жить и продолжать бороться, с тем, что итальянцы, лично по моим наблюдениям, процентов 70, в России не видят врага!" - цитирует яростно негодующую укроитальянку "ПолитНавигатор".
Напомним, что в разгар эпидемии коронавируса Россия отправила в Италию самолёты с медикаментами, оборудованием и военными вирусологами, чтобы помочь стране справиться с захлестнувшей её пандемией. В то же время Франция и Германия закрыли границы и дистанцировались от проблем итальянцев. В результате жители Италии начали срывать флаги Евросоюза и вешать вместо них российский триколор.

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