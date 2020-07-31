"В России любые деньги являются государственными": Министр спорта заставил граждан напрячься

Все деньги на территории России фактически являются государственными. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, отвечая на вопрос о том, из каких средств будет выплачиваться штраф, выписанный Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Источник средств - секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными", - приводит РИА Новости слова министра.

Такой неоднозначный ответ заставил напрячься многих граждан России, и без того переживающих, что их кровно заработанные деньги могут быть изъяты или отобраны.