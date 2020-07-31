|
"В России любые деньги являются государственными": Министр спорта заставил граждан напрячься
31 июля 2020, 02:05 • 37 • Политика
Министр спорта назвал любые деньги в России государственными, заставив напрячься многих граждан страны, и без того переживающих за сохранность своих средств.
Все деньги на территории России фактически являются государственными. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, отвечая на вопрос о том, из каких средств будет выплачиваться штраф, выписанный Всероссийской федерации легкой атлетики.
Такой неоднозначный ответ заставил напрячься многих граждан России, и без того переживающих, что их кровно заработанные деньги могут быть изъяты или отобраны.
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июля 2020, 06:05
|
28 июля 2020, 02:05
|
25 июля 2020, 09:05
|
27 июля 2020, 22:05
|
27 июля 2020, 05:05
|
26 июля 2020, 00:05
|
25 июля 2020, 00:05