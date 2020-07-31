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"В России любые деньги являются государственными": Министр спорта заставил граждан напрячься

31 июля 2020, 02:05  •  37 • Политика
Министр спорта назвал любые деньги в России государственными, заставив напрячься многих граждан страны, и без того переживающих за сохранность своих средств.
Все деньги на территории России фактически являются государственными. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, отвечая на вопрос о том, из каких средств будет выплачиваться штраф, выписанный Всероссийской федерации легкой атлетики.
"Источник средств - секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными", - приводит РИА Новости слова министра.
Такой неоднозначный ответ заставил напрячься многих граждан России, и без того переживающих, что их кровно заработанные деньги могут быть изъяты или отобраны.
"Какая прелесть! Зато откровенно, прямо и нагло", - комментирует новость в Twitter @Elena78802743.
"Пора пересмотреть эту странную экономическую модель", - добавляет @wyszowysze.
"Ну и кто сейчас Мутко?" - пишет @3aBTpaKHaTpaBe.

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