"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов

Известный российский консервативный философ и писатель, один из главных учредителей, заместитель председателя "Изборского клуба" в беседе с "Бизнес Online" заявил, что "в России был предотвращён государственный переворот". Подобные выводы Аверьянов сделал, анализируя зимние заявления президента России Владимира Путина о смене правительства и последующие изменения в структуре государства.

Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.

"Мое мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, которые плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Аверьянов, добавив, что раскол элит прослеживался и в других событиях.

В результате раскола элит вмешаться, как поясняет Аверьянов, пришлось и спецслужбам. В результате мы стали свидетелями перелома. Даже сам факт переноса послания Федеральному Собранию, после которого и было объявлено об отставке правительства, Аверьянов назвал свидетельством перелома. Однако надо отметить, что отставку правительства философ считает "привязанным решением", а не только следствием раскола. В результате он делает вывод о том, что госпереворот был предотвращён, и он уже не просто готовился, а "осуществлялся в ползучей форме, исподтишка".

Попытки устроить такой "государственный переворот" проявлялись, например, в неисполнении указов президента, считает Аверьянов, или в пенсионной реформе, которая подорвала доверие к президенту России.