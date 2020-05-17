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"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
17 мая 2020, 23:55 • 157 • Политика
Философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью журналистам заявил, что "в России был предотвращён госпереворот". В результате олигархи и "медведевские" члены правительства остались не у дел, сказал эксперт.
Известный российский консервативный философ и писатель, один из главных учредителей, заместитель председателя "Изборского клуба" в беседе с "Бизнес Online" заявил, что "в России был предотвращён государственный переворот". Подобные выводы Аверьянов сделал, анализируя зимние заявления президента России Владимира Путина о смене правительства и последующие изменения в структуре государства.
Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.
"Мое мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, которые плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Аверьянов, добавив, что раскол элит прослеживался и в других событиях.
В результате раскола элит вмешаться, как поясняет Аверьянов, пришлось и спецслужбам. В результате мы стали свидетелями перелома. Даже сам факт переноса послания Федеральному Собранию, после которого и было объявлено об отставке правительства, Аверьянов назвал свидетельством перелома. Однако надо отметить, что отставку правительства философ считает "привязанным решением", а не только следствием раскола. В результате он делает вывод о том, что госпереворот был предотвращён, и он уже не просто готовился, а "осуществлялся в ползучей форме, исподтишка".
Попытки устроить такой "государственный переворот" проявлялись, например, в неисполнении указов президента, считает Аверьянов, или в пенсионной реформе, которая подорвала доверие к президенту России.
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