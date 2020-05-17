Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
Главная / Политика

"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов

17 мая 2020, 23:55  •  157 • Политика
Философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью журналистам заявил, что "в России был предотвращён госпереворот". В результате олигархи и "медведевские" члены правительства остались не у дел, сказал эксперт.
Известный российский консервативный философ и писатель, один из главных учредителей, заместитель председателя "Изборского клуба" в беседе с "Бизнес Online" заявил, что "в России был предотвращён государственный переворот". Подобные выводы Аверьянов сделал, анализируя зимние заявления президента России Владимира Путина о смене правительства и последующие изменения в структуре государства.
Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.
"Мое мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, которые плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Аверьянов, добавив, что раскол элит прослеживался и в других событиях.
В результате раскола элит вмешаться, как поясняет Аверьянов, пришлось и спецслужбам. В результате мы стали свидетелями перелома. Даже сам факт переноса послания Федеральному Собранию, после которого и было объявлено об отставке правительства, Аверьянов назвал свидетельством перелома. Однако надо отметить, что отставку правительства философ считает "привязанным решением", а не только следствием раскола. В результате он делает вывод о том, что госпереворот был предотвращён, и он уже не просто готовился, а "осуществлялся в ползучей форме, исподтишка".
Попытки устроить такой "государственный переворот" проявлялись, например, в неисполнении указов президента, считает Аверьянов, или в пенсионной реформе, которая подорвала доверие к президенту России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
17 мая 2020, 16:55
Академик РАН заявил о трёх вариантах COVID в мире: "Поэтому нервничают и учёные, и политики"
17 мая 2020, 16:55
Путин окрестил Россию отдельной цивилизацией
17 мая 2020, 16:55
Еврокомиссия обвинила Москву в распространении "теорий заговора" назло Западу
17 мая 2020, 18:55
Врач заявил о новом "изыске" чиновников: Больных с COVID обрекли на палаты без вентиляции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
11 мая 2020, 11:55
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил" провокаторов фактами
13 мая 2020, 09:55
«Вот за что мы воевали, ребята»: «АТОшник» нажаловался на женщин, высказавших ему презрение
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
13 мая 2020, 05:55
Когда за державу реально обидно
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.