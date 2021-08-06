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"В Риге, Таллине и Варшаве": Шойгу рассказал, где платят стипендии за ненависть к России
06 августа 2021, 12:40 • 176 • Политика
В Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, которые готовят людей для подрывной информационной работы в России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В пятницу, 6 августа, министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия "Красмаш", которое выпускает ракеты "Сармат", обсудил проблемы информационной войны в мире. Он рассказал, что в Риге, Таллине и Варшаве созданы специальные центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе граждане России для ведения подрывной информационной работы в стране.
"Информация сегодня стала одним из видов вооружений", - подчеркнул глава военного ведомства. В этих трёх центрах, по словам Шойгу, и создаётся информационное оружие, "которое внедряется и распространяется по нашей стране".
Министр отметил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, и "ароматы", которые исходят от этих структур, "не самые лучшие".
- добавил министр обороны.
Шойгу также рассказал, что сотрудники этих центров тщательно следят за информационным пространством в Сети, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет", и затем приглашают их на работу за стипендии. "И это не единицы, это десятки (людей), которые каждый квартал штампуются", - уточнил глава Минобороны.
Он добавил, что в Минобороны также уделяют внимание информационной повестке - в частности, при министерстве создана газета "Красная звезда", работает телеканал "Звезда" и радио "Звезда".
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