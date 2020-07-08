"В резерве и выведен из-под критики": Венедиктов раскрыл возможного преемника Путина

Гостем украинского журналиста Дмитрия Гордона стал российский журналист, ведущий "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В эфире YouTube-канала Гордона он перечислил четыре кремлёвских блока, среди которых, не исключено, скрывается наш будущий президент.

Венедиктов предположил, что такой "тёмной лошадкой" может стать директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. За эту версию говорит, в частности, то, что Нарышкин полностью выведен из-под критики: "Кто позволит себе критиковать главу разведки?"

По мнению журналиста, Нарышкина, как и Медведева, держат "в резерве" как одного из самых лояльных сторонников Путина.

А вот новое правительство, возможно, уже подрастает, и не где-нибудь, а в столичной мэрии, предположил Венедиктов. Он назвал правительство Москвы "яслями на вырост", из которых позже можно будет брать готовых министров. "Очень умно, я считаю", - подчеркнул гость Гордона.

Кстати, что касается "опалы" Медведева, как многие расценили его отставку, то на самом деле это не опала, а отправка в резерв. И ни в коей мере не знак недоверия со стороны президента.

Венедиктов назвал Медведева одним из самых лояльных Путину политиков, который, скорее всего, входит в пятёрку наиболее вероятных кандидатов в преемники президента. "Абсолютно лояльный и преданный человек, Путин так считает", - заявил Венедиктов.