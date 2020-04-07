"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США

В своём Telegram-канале доктор Мясников признался, что немало удивлён сообщениям из США о 300 тысячах заражённых и 7 тысячах умерших. Система здравоохранения самого богатого в мире государства дала сбой.

"Не хватает элементарных средств защиты, все каналы ТВ показывают, как в рефрижераторы грузят трупы", - рассказал врач.

Он привёл официальную статистику за зиму 2020 года. В США из-за заболеваемости гриппом в больницах оказалось 300 тысяч человек и 16 тысяч из них умерло. Доктор Мясников сделал акцент, что это данные только по случаям, подтверждённым лабораторно.

"На грипп им масок и гробов хватает, а на COVID-19 - нет?!" - удивляется теледоктор.

Скриншот: Telegram/@drmyasnikov