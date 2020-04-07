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"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США

07 апреля 2020, 03:35  •  33 • В мире
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о серьёзном сбое в системе здравоохранения США. "В рефрижераторы грузят трупы", - добавил он, раскрывая неприятную правду о пандемии коронавируса.
В своём Telegram-канале доктор Мясников признался, что немало удивлён сообщениям из США о 300 тысячах заражённых и 7 тысячах умерших. Система здравоохранения самого богатого в мире государства дала сбой.
"Не хватает элементарных средств защиты, все каналы ТВ показывают, как в рефрижераторы грузят трупы", - рассказал врач.
Он привёл официальную статистику за зиму 2020 года. В США из-за заболеваемости гриппом в больницах оказалось 300 тысяч человек и 16 тысяч из них умерло. Доктор Мясников сделал акцент, что это данные только по случаям, подтверждённым лабораторно.
"На грипп им масок и гробов хватает, а на COVID-19 - нет?!" - удивляется теледоктор.
Скриншот: Telegram/@drmyasnikov
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