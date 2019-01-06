"В разы лучше, чем у Киселева": В Сети обсуждают рэп Виталия Милонова в поддержку Хаски

В Сети обсуждают новый клип депутата ГД Виталия Милонова в поддержку рэп-исполнителей, который получил название "Я буду петь свою музыку". Некоторые комментаторы сравнили композицию с творчеством Дмитрия Киселева, отдав предпочтение работе парламентария.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов снялся в клипе и зачитал рэп, посвященный гонениям на рэп-исполнителей в России.

"Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить, я хочу видеть факты... Не хочу рэп про геев или про наркоманов. Дальше пой свою музыку, но следи за базаром", - указано в тексте композиции.

В самом конце ролика Милонов показательно рвет на куски документ об отмене рэп-концерта, а также заявляет о поддержке исполнителя Дмитрия Кузнецова (Хаски).

Пользователи Сети по-разному восприняли творчество парламентария, а также попытались сравнить с недавней композицией от телеведущего Дмитрия Киселева.

"Теперь Милонов взялся за рэп. Тут уже больше похоже на правду - букву "Р" не выговаривает", - иронично написал журналист Аббас Джума.

"Невольно возникает вопрос: а на своем ли месте все эти "артисты"? Милонов, Киселев и т. д. Может, им сменить вид деятельности, слишком много свободного времени?" - считает один из комментаторов.

"Ну это, конечно, в разы лучше, чем у Киселева. Тут я хоть испанского стыда не испытываю", - добавил другой.

"Сначала блогеры полезли в рэп, сейчас политики", - поведал третий.

"О, да он суровый рэпер", - поддержали начинание Милонова в соцсетях.

https://www.youtube.com/watch?v=WbXSFI4B5Ac