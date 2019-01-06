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"В разы лучше, чем у Киселева": В Сети обсуждают рэп Виталия Милонова в поддержку Хаски
06 января 2019, 17:39 • 45 • Политика
В Сети обсуждают новый клип депутата ГД Виталия Милонова в поддержку рэп-исполнителей, который получил название "Я буду петь свою музыку". Некоторые комментаторы сравнили композицию с творчеством Дмитрия Киселева, отдав предпочтение работе парламентария.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов снялся в клипе и зачитал рэп, посвященный гонениям на рэп-исполнителей в России.
"Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить, я хочу видеть факты... Не хочу рэп про геев или про наркоманов. Дальше пой свою музыку, но следи за базаром", - указано в тексте композиции.
В самом конце ролика Милонов показательно рвет на куски документ об отмене рэп-концерта, а также заявляет о поддержке исполнителя Дмитрия Кузнецова (Хаски).
Пользователи Сети по-разному восприняли творчество парламентария, а также попытались сравнить с недавней композицией от телеведущего Дмитрия Киселева.
"Теперь Милонов взялся за рэп. Тут уже больше похоже на правду - букву "Р" не выговаривает", - иронично написал журналист Аббас Джума.
"Невольно возникает вопрос: а на своем ли месте все эти "артисты"? Милонов, Киселев и т. д. Может, им сменить вид деятельности, слишком много свободного времени?" - считает один из комментаторов.
"Ну это, конечно, в разы лучше, чем у Киселева. Тут я хоть испанского стыда не испытываю", - добавил другой.
"Сначала блогеры полезли в рэп, сейчас политики", - поведал третий.
"О, да он суровый рэпер", - поддержали начинание Милонова в соцсетях.
https://www.youtube.com/watch?v=WbXSFI4B5Ac
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