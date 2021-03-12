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"В рамках принципа взаимности": Польша подготовила ответ Белоруссии на высылку дипломатов
12 марта 2021, 19:25 • 148 • Политика
Власти Польши подготовили ответ Белоруссии на высылку дипломатов. Заместитель главы МИД Марчин Пшидач рассказал о принятом решении. "В рамках принципа взаимности", - объяснил он.
Власти Польши намерены выдворить из страны двух белорусских консулов. По словам Пшидача, это зеркальный ответ на "недружественные жесты Минска".
"В рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке", - пояснил польский замминистра иностранных дел на своей странице в Twitter.
Персонами нон грата объявят генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула Белоруссии из представительства в Варшаве.
Ранее стало известно, что власти Белоруссии высылают двух дипломатов из генконсульства в Гродно. До этого польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк получил предложение покинуть страну. Причиной было названо его участие в "дне проклятых солдат" - мероприятии, которое проходило неофициально.
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