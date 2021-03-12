"В рамках принципа взаимности": Польша подготовила ответ Белоруссии на высылку дипломатов

Власти Польши подготовили ответ Белоруссии на высылку дипломатов. Заместитель главы МИД Марчин Пшидач рассказал о принятом решении. "В рамках принципа взаимности", - объяснил он.

Власти Польши намерены выдворить из страны двух белорусских консулов. По словам Пшидача, это зеркальный ответ на "недружественные жесты Минска".

"В рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке", - пояснил польский замминистра иностранных дел на своей странице в Twitter.

Персонами нон грата объявят генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула Белоруссии из представительства в Варшаве.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии высылают двух дипломатов из генконсульства в Гродно. До этого польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк получил предложение покинуть страну. Причиной было названо его участие в "дне проклятых солдат" - мероприятии, которое проходило неофициально.