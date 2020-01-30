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"В радиоактивный пепел - меньше чем за 30 минут": NI назвал российские подлодки, способные уничтожить мир за полчаса

30 января 2020, 20:09  •  90 • В мире
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир всего за полчаса. Среди них и три российские субмарины. Как утверждает автор статьи, некоторые из этих судов могут "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел меньше чем за 30 минут".
"Эти пять подводных лодок могут уничтожить мир за 30 минут. И нет никакого способа остановить их", - утверждает автор журнала National Interest.
В публикации названы две американские и сразу три российские субмарины. В их числе и те, что уже стоят на вооружении, и те, что ещё только готовятся к вводу в эксплуатацию.
Рассуждая о способности этих подлодок уничтожить весь мир всего за полчаса, автор статьи обращает внимание на "ключевой момент". Он утверждает, что некоторые из перечисленных им судов могут "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел меньше чем за 30 минут".
В рейтинг журнала попали российские подлодки проекта 955 "Борей".
"Самые тихие российские подводные лодки с баллистическими ракетами, построенные на сегодняшний день и использующие технологию Pump jet", - отмечается в публикации.
Там же перечислена и "начинка" субмарин. В том числе автор пишет, что на подлодках этого типа есть 16 баллистических ракет, "каждая из которых имеет до 10 ядерных боеголовок на дальности 8000 километров".
Помимо подлодки проекта 955 "Борей" в статье указываются и два других отечественных проекта - субмарины проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М".

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