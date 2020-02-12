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"В "прекрасной России будущего" детям расскажут о борьбе за донаты": Навального высмеяли за новый вброс к 9 Мая
12 февраля 2020, 00:39 • 69 • Политика
Навальный возмутился патриотическими календарями в детских садах и тут же "получил" от пользователей соцсетей. "В "прекрасной России будущего" детям будут рассказывать исключительно о войне с "кровавым режЫмом" в "Твиттере" и борьбе за донаты в "Фейсбуке". Ведь тем, кому уготована судьба платить и каяться, ни о чём другом знать и не нужно", - комментируют вброс в Сети.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный возмутился патриотическими календарями в детских садах Москвы. По мнению "борца с режимом", детям следует рассказывать о Великой Отечественной войне не раньше 10-14 лет.
Поводом для недовольства послужили календари на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на которых изображены дети в форме солдат Красной Армии. Навальный и его соратники выступают категорически против такого.
Напомним, что ранее Навальный уже попытался набросить грязи на празднование Дня Победы, опубликовав пошлый ролик на эту тему. Однако сам же и погорел на этом, так как пользователи соцсетей быстро вычислили источники видеозаписи.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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