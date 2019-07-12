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"В Путине действительно что-то есть": Как Россия побеждает США и ЕС даже со слабыми картами - американские СМИ
12 июля 2019, 19:24 • 109 • Политика
Американские СМИ задались вопросом, как России удается раз за разом побеждать США и ЕС, имея при этом более слабые позиции. В Путине действительно есть что-то особенное", - считает журнал The American Interest.
В президенте России Владимире Путине есть нечто особенное, позволяющее ему с легко понимать лидеров США и Европы. В этом, по мнению американского журнала The American Interest, кроется одна из причин побед России над странами Запада, несмотря на их более сильные позиции.
Издание отмечает, что ВВП США почти в 20 раз превышает ВВП России. Военные бюджеты обеих стран также не идут ни в какое сравнение. Москва потратила на оборону 61,4 миллиарда долларов, в то время как Вашингтон - 650 миллиардов. Кроме того, США обгоняет Россию по продолжительности жизни, пишет американский журнал.
Тем не менее Россия раз за разом побеждает США и ЕС в геополитическом противостоянии, даже выступая с заведомо слабых позиций. По мнению The American Interest, одним из элементов российского успеха является личность Владимира Путина.
Также журнал уверен, что часть российских успехов обеспечил сам Запад либо недооценивая, либо переоценивая возможности Москвы в ключевые моменты. Другим столпом успехов России издание называет "российскую пропаганду", которая якобы проникла везде и всюду и теперь от неё нет никакого спасения.
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