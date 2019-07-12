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"В Путине действительно что-то есть": Как Россия побеждает США и ЕС даже со слабыми картами - американские СМИ

12 июля 2019, 19:24  •  109 • Политика
Американские СМИ задались вопросом, как России удается раз за разом побеждать США и ЕС, имея при этом более слабые позиции. В Путине действительно есть что-то особенное", - считает журнал The American Interest.
В президенте России Владимире Путине есть нечто особенное, позволяющее ему с легко понимать лидеров США и Европы. В этом, по мнению американского журнала The American Interest, кроется одна из причин побед России над странами Запада, несмотря на их более сильные позиции.
Издание отмечает, что ВВП США почти в 20 раз превышает ВВП России. Военные бюджеты обеих стран также не идут ни в какое сравнение. Москва потратила на оборону 61,4 миллиарда долларов, в то время как Вашингтон - 650 миллиардов. Кроме того, США обгоняет Россию по продолжительности жизни, пишет американский журнал.
Тем не менее Россия раз за разом побеждает США и ЕС в геополитическом противостоянии, даже выступая с заведомо слабых позиций. По мнению The American Interest, одним из элементов российского успеха является личность Владимира Путина.
"Ему неплохо удавалось понимать троих президентов США и многих европейских лидеров", - пишет американское издание.
Также журнал уверен, что часть российских успехов обеспечил сам Запад либо недооценивая, либо переоценивая возможности Москвы в ключевые моменты. Другим столпом успехов России издание называет "российскую пропаганду", которая якобы проникла везде и всюду и теперь от неё нет никакого спасения.

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