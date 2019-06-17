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"В прыжке не только переобулся, но и переоделся": Гройсман предал Порошенко

17 июня 2019, 18:09  •  71 • Политика
Украинский премьер Владимир Гройсман пожаловался на враждебную систему президента Украины Петра Порошенко, которая мешала бороться с коррупцией. "Этот успел в прыжке не только переобуться, но и переодеться", - комментируют резкий разворот главы правительства Украины в соцсетях.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что президент Петр Порошенко мешал ему бороться с коррупцией. Глава правительства уточнил, что созданная украинским лидером система была "враждебной" и не давала премьеру никаких рычагов для воздействия на коррупционеров.
"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была враждебной", - заявил Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.
Учитывая, что до того как Порошенко проиграл президентские выборы, Гройсман был одним из верных соратников и миньонов украинского лидера, данные откровения были восприняты как попытка свалить все грехи на ушедшего главу государства и одновременно подмазаться к новому.
"Этот успел в прыжке не только переобуться, но и переодеться. Удивительные, несгибаемые люди", - пишет в Twitter "Голос Мордора".
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть", - цитирует @rubinkrsk знаменитый афоризм из фильма "Гараж".
"Если ты такой честный, почему не подал в отставку и не заявил во всеуслышание, что Порошенко возглавляет коррупцию?" - задается логичным вопросом @kgd9WK7r3PIBSlU.
"Ждем новых песен от Ковтуна и компании примкнувших", - добавляет @9JcvyGKENVEO3eP.
Напомним, что Гройсман ещё во время предвыборной кампании одним из первых отказался поддержать Порошенко на выборах и начал старательно дистанцировать себя от него. Хотя за год до выборов вел себя как преданный друг и соратник украинского президента.

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